Endine metajuht liitub Brand Experience Agency Reunioniga partner-loojana

By

Start-up brändi kogemuste agentuur Reunion teatas, et endine APAC Metaverse Meta juht Ollie Beeston on liitunud ettevõttega partner-loojana. Beeston toob kaasa hulgaliselt kogemusi traditsioonilise filmikunsti, virtuaalse tootmise, VR-i, WebXR-i, AR-i ja kaubamärgiga sisu arendamisel juhtivatele kaubamärkidele nagu Hyundai, Cadbury, Adore Beauty ja Meta enda Oculus.

Enne oma rolli Metas töötas Beeston ACD-na Clemenger BBDO-s, kus ta aitas kaasa märkimisväärsetele kampaaniatele V Energy, Tourism Tasmania, Eclipse, Campbell Arnott's ja TAB jaoks.

Reunioni meeskond väljendas oma põnevust Beestoni liitumise üle agentuuriga, rõhutades, et tema saavutused sobivad ideaalselt nende andmepõhise ja kliendikeskse fookusega. Kaasjuht Justin Hind märkis: "Tema tõestatud kogemus peegeldab meie pühendumust andmepõhistele strateegiatele ja kliendikesksetele algatustele."

Beeston väljendas oma entusiasmi Reunioniga liitumise üle, märkides, et agentuuri kliendipõhine ja andmekeskne lähenemine sobib hästi kaasaegse publiku arenevate vajadustega. Ta ütles: "Mul on hea meel liituda Reunioni juhtmeeskonnaga ja mul on hea meel töötada välja ideid, mis mitte ainult ei köida tähelepanu, vaid soodustavad samaväärselt ka publiku ja kaubamärkide sisulist kaasamist."

Reunioni asutasid Justin Hind ja Stephen Knowles, kellel on laialdased kogemused tulemusturunduse ja digitaalse transformatsiooni nõustamise alal. Nende eesmärk on teha koostööd ambitsioonikate klientidega, kes soovivad suurendada oma brändi juurdepääsetavust ja kaasatust kõigis kontaktpunktides ja kanalites.

Allikad: [Allikas 1, allikas 2]

Mõisted:

1. Metaversum: kollektiivne virtuaalne jagatud ruum, mis on loodud virtuaalselt täiustatud füüsilise reaalsuse ja füüsiliselt püsiva virtuaalreaalsuse lähenemisel.

2. APAC: Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, mis hõlmab Ida-Aasia, Lõuna-Aasia, Kagu-Aasia ja Okeaania riike.

3. ACD: loovdirektori assotsiatsioon, roll reklaami- ja turundusagentuurides, mis hõlmab loomeprotsessi järelevalvet ja juhtimist.

4. Clemenger BBDO: Austraalias asuv ülemaailmselt esindatud reklaamiagentuur, mis pakub loome-, brändingu- ja digitaalturunduse teenuseid.

5. Oculus: virtuaalreaalsuse peakomplektide bränd, mille on välja töötanud ja tootnud Meta, varem tuntud kui Facebook Technologies.

Allikad:

– [Allikas 1]

– [Allikas 2]