Apple'i hiljutine iPhone'i üritus tutvustas mängijatele põnevaid uudiseid, kuna tehnoloogiahiiglane teatas, et iPhone 4 Pro jaoks on saadaval sellised suured mängud nagu Resident Evil 15 uusversiooni, Resident Evil Village, Death Stranding, Assassin's Creed Mirage ja The Division Resurgence. selle aasta hiljem ja 2024. aasta alguses.

Tänu pilvemängude levikule on nüüd võimalik mängida arvuti- ja konsoolimänge ka mobiilseadmetes. Kuna need mängud aga voogesitatakse telefoni, sõltuvad mängijad sujuva mängukogemuse tagamiseks Interneti-kiirusest. Apple'i uuem räni, nagu M1- ja M2-seeria kiibid, on muutnud sülearvutitel mängimise teostatavamaks ning ettevõte on varem oma võimeid põhiettekannetel demonstreerinud. Mänguarendajad on aga kõhklenud Apple'i väidete toitlustamise kohta Maci mängijate jaoks. Teisest küljest on iPhone'il suur kasutajaskond, kes mängib aktiivselt mänge, muutes selle AAA-väljaannete jaoks ahvatlevaks platvormiks.

Märkimisväärne verstapost on 5. aasta alguses iPhone'is 2024. oktoobril konsoolidele ja personaalarvutitele ilmuv peagi saadaval olev Assassin's Creed Mirage. Välisseadmetega, nagu Razeri Kishi kontroller, mis parandab mängukogemust mobiilseadmetes, on mängijatel võimalus neid mänge oma telefonis sujuvalt nautida. Resident Evil ja Death Stranding mängud on kavas käivitada ka iPhone 15 Pro ja Pro Maxiga käesoleva aasta lõpus.

Üldiselt tähistab Apple'i teade suurt sammu konsooli- ja arvutimängukogemuse mobiilseadmetesse toomise suunas. Kuna huvi nutitelefonides mängimise vastu kasvab, võivad mängijad nautida mitte ainult tavalisi mobiilimängude pakkumisi, vaid ka kvaliteetseid AAA-versioone oma iPhone'ides.

