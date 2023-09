Arusaam koostöövahendite mõjust innovatsioonile digitaalsel töökohal

Koostöötööriistad, nagu Slack ja Teams, on muutunud digitaalsel töökohal hädavajalikuks, võimaldades meeskondadel suhelda ja kaugtööd teha. MIT Sloan Management Review'i uus uuring rõhutab aga, kui oluline on mõista, kuidas nende tööriistade raames tehtud valikud võivad innovatsiooni mõjutada.

Uuringust selgus, et otsus luua koostöövahendite abil privaatne või avalik grupp võib suunata meeskonnad erinevatele teedele innovatsiooni suunas. Michigani osariigi ülikooli dotsendi Wietske Van Oschi sõnul võib avalike ja erakanalite vaheline valik avaldada olulist mõju meeskondade loomingulistele tulemustele.

On leitud, et avalikes kanalites tehtav koostöö on loovuse arendamisel asjakohasem, mis hõlmab olemasolevate kontseptsioonide kombineerimist või laiendamist uute tulemuste saamiseks. Teisest küljest ilmneb häiriv loovus, mis hõlmab probleemide ümberdefineerimist, et leida uudseid lahendusi, tõenäolisemalt rühmadest, kes seavad suhtluse privaatseks.

Kuid uuring viitab ka sellele, et nende teede vahelised kõrvalekalded võivad põhjustada loovuse seiskumist. Innovatsiooni soodustamiseks peavad juhid mõtlema strateegiliselt ja kombineerima koostöövahendite erinevaid omadusi sobivate kommunikatsioonistruktuuridega.

Uuring pakub juhtidel kaalumiseks kolm punkti:

1. Valige koostöövahendid, mis võimaldavad nii avalikku kui ka privaatset ruumi.

2. Leidke viise, kuidas toetada eragruppe ja teha nendes rühmades olevad teadmised kättesaadavaks laiemale organisatsioonile.

3. Ühendage erinevad rühmad, et luua mitu teed erinevat tüüpi loovuseni.

On oluline, et juhid mõistaksid, et innovatsioonile ei ole ühtset lähenemisviisi. Burcu Bulgurcu, Toronto Metropolitani ülikooli Ted Rogersi juhtimiskooli dotsent, rõhutab vajadust anda kasutajatele võimalus kasutada loovust mitmel viisil ja kasutada neid digitaalse tööjõu potentsiaali maksimeerimiseks.

Üldiselt tõstab see uurimus esile väikeste valikute tähtsust koostöövahendites innovatsiooni edendamisel digitaalsel töökohal. Nende tööriistade loovuse ainulaadsete võimaluste mõistmine võib aidata juhtidel edendada innovatsiooni ja rakendada oma meeskondade kogu potentsiaali.

Allikas: MIT Sloan Management Review

Mõisted:

– Arendav loovus: olemasolevate kontseptsioonide kombineerimine või laiendamine uute tulemuste saamiseks.

– Häiriv loovus: objekti või probleemi loominguline hävitamine uue vaatenurga esilekutsumiseks.

Allikad:

- MIT Sloan Management Review: "Väikeste valikute sügav mõju digitaalses koostöös" - [allikas]

– Wietske Van Osch – Kanada ettevõtluse sotsiaalmeedia ja digitaalse koostöö õppetool HEC Montrealis ja dotsent Michigani osariigi ülikoolis.

– Burcu Bulgurcu – Toronto Metropolitani ülikooli Ted Rogersi juhtimiskooli dotsent ja Rogers Cybersecure Catalyst teadur.

Märkus. See artikkel on lähteartikli kokkuvõte ega sisalda otseseid tsitaate.