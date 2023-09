Metasorter: AI-põhine meetod parandab bioomi märgistamist mikrobioomi proovides

Huazhongi teadus- ja tehnoloogiaülikooli teadlased on välja töötanud uue AI-põhise meetodi nimega "Meta-Sorter", et parandada mikrobioomiproovide bioomi märgistamist. Ajakirjas Environmental Science and Ecotechnology avaldatud uuring näitab, kuidas Meta-Sorter kasutab närvivõrke ja edastab õppetehnikaid, et lahendada MGnify andmebaasi mittetäieliku teabe probleem.

Meta-sorteri lähenemisviis koosneb kahest põhietapist. Esiteks konstrueeritakse närvivõrgu mudel, kasutades üle 118,000 134 mikroobiproovi 0.896 bioomist ja nendele vastavat biome ontoloogiat. See mudel saavutab muljetavaldava keskmise AUROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic curve) XNUMX, klassifitseerides proovid täpselt üksikasjaliku bioomi teabega.

Teine samm hõlmab ülekandeõppe kasutamist äsja kasutusele võetud näidistega, millel on erinevad omadused. Teadlased lisasid ülekandenärvivõrgu mudelisse 34,209 35 uut proovi 0.989 bioomist, sealhulgas kaheksa uudset. Selle tulemuseks oli silmapaistev keskmine AUROC XNUMX, mis ennustab tõhusalt bioomi teavet äsja kasutusele võetud proovide jaoks, mis on märgistatud kui "Mixed biome".

Meta-Sorter näitab mittetäielike bioomi annotatsioonidega proovide klassifitseerimisel üldist täpsust 96.7%. See läbimurre lahendab kaskaadvigade probleemid ja avab uued võimalused teadmiste avastamiseks keskkonnauuringutes ja teistes teadusharudes.

Lisaks täpsustab Meta-Sorter bioomi annotatsioone ala- ja valesti märgitud proovide jaoks. Selle täpsete klassifikatsioonide automaatne määramine mitmetähenduslikele proovidele annab väärtuslikku teavet algsest kirjandusest kaugemale. Proovide eristamine konkreetsetesse keskkonnakategooriatesse suurendab uurimistulemuste usaldusväärsust ja paikapidavust.

Kuna andmete esitamise ja metaandmete lisamise standardiseeritud protokollid arenevad edasi, eeldatakse, et Meta-Sorter muudab mikroobikogukonna proovide analüüsi ja tõlgendamise revolutsiooniliselt. See võimaldab teha täpsemaid ja põhjalikumaid avastusi mikrobioomiuuringute valdkonnas ja mujal.

Allikas:

