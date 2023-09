Xiaomi toob turule 13 MP kaamera ja uue MediaTeki kiibistikuga Redmi Note 200 Pro seeria

Hiina nutitelefonide tootja Xiaomi kavatseb laiendada oma taskukohast Redmi alambrändi eelseisva Redmi Note 13 Pro seeriaga. Ettevõte teatas hiljuti Weibo vahendusel, et uute nutitelefonide turuletoomise aken Hiinas on selle kuu lõpus. Redmi Note 13 Pro seeria sisaldab kahte mudelit: Redmi Note 13 Pro ja Redmi Note 13 Pro+.

Nende seadmete üks peamisi esiletõstmisi on nende 200 MP põhikaamera sensorid, mis pakuvad kasutajatele kõrge eraldusvõimega pildistamisvõimalusi. Lisaks on Redmi Note 13 Pro mudelitel uus MediaTeki kiibistik, mis pakub paremat jõudlust ja tõhusust.

Redmi Note 13 Pro+ mudelil on eeldatavasti kohandatud Samsung ISOCELL kaamerasensor, mis lubab paremat fotojõudlust. See andur on sarnane Redmi Note 12 Pro+ 5G-s kasutatavale andurile.

TENAA veebisaidi andmetel tulevad mõlemad nutitelefonid 6.67-tollise OLED-ekraaniga ja toetavad 5G-ühenduvust. Redmi Note 13 Pro+ pakub tõenäoliselt kuni 18 GB muutmälu, Redmi Note 13 Pro aga kuni 16 GB muutmälu.

Xiaomi on juba kinnitanud, et Redmi Note 13 Pro mudelivalik on varustatud 200 MP tagakaamera seadistusega. Kallimat Pro+ varianti toidab uus 4nm MediaTek Dimensity 7200-Ultra kiibistik, mis on uuendus võrreldes teistes nutitelefonides leiduva tavalise Dimensity 7200-ga. Mõlemad seadmed peaksid sisaldama ka 16MP selfie-kaamerat.

Aku mahu poolest on Redmi Note 13 Pro kuulduste kohaselt 4,880 mAh aku, Redmi Note 13 Pro+ aga veidi suurema 5,020 mAh akuga.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro seeria eesmärk on pakkuda kasutajatele täiustatud kaameravõimalusi ja võimsat jõudlust taskukohase hinnaga. Selle eelseisva Hiina turuletoomisega võivad tarbijad oodata muljetavaldavat valikut Xiaomi Redmi alambrändilt pärit nutitelefone.

