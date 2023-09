Reddit tutvustab tõlkejärgse funktsiooni ja värskenduste abikeskust

Populaarne veebiplatvorm Reddit avalikustas uue funktsiooni, mis võimaldab kasutajatel postitusi erinevatesse keeltesse tõlkida. Esialgu on saadaval kaheksa keelt, sealhulgas inglise, hispaania, saksa, prantsuse, portugali, itaalia, hollandi ja rootsi keel.

Sellele tõlkefunktsioonile juurdepääsuks saavad kasutajad lihtsalt klõpsata postituse ülaosas Redditori kasutajanime all asuval nupul "tõlgi". Selle funktsiooni kasutamiseks peavad kasutajad aga esmalt seadistustest valima oma eelistatud keele. Praegu on see funktsioon saadaval ainult Android- ja iOS-seadmetes, samuti kasutajatele, kes on veebiplatvormilt välja logitud.

Lisaks postituste tõlkimisele katsetab Reddit ka kommentaaride tõlkeid nii iOS-is kui ka Androidis. Oma hiljutises postituses paljastas ettevõte oma plaani muuta kogu Redditi vestluskogemus lähitulevikus mitmekeelseks.

Lisaks värskendas Reddit hiljuti oma abikeskust. Abikeskus on nüüd keskne keskus, mis ühendab moderaatori abikeskuse ja pakub kasutajatele kõiki vajalikke tugiressursse. See värskendus tuleneb Redditi Mod Helper programmi tutvustamisest, mis premeerib moderaatoreid kaasmoderaatorite abistamise eest.

Nende uute funktsioonide ja värskendustega püüab Reddit parandada kasutajakogemust ja edendada mitmekeelseid vestlusi oma kogukonnas.

Allikad:

- Reddit