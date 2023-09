Realme 5G müük: allahindlused ja pakkumised valitud nutitelefonidele

By

Realme 5G müük on nüüd aktiivne, pakkudes India klientidele võimalust valitud Realme 5G nutitelefonide pealt palju säästa. Müügikuupäevad on 11. septembrist 17. septembrini ning klientidel on võimalik kasutada erinevaid allahindlusi ja pakkumisi nutitelefonidele nagu Realme Narzo 60x, Realme 11 5G ja Realme 11 Pro 5G.

Müügi ajal saavad kliendid säästa kuni Rs. 12,000 5 sobiva Realme XNUMXG telefoni ostmisel. Allahindluste hulka kuuluvad kohesed hinnaalandused, samuti pangapakkumised ja vahetustehingud.

Üks esiletõstetud pakkumisi on kohene allahindlus Rs. 1,000 äsja turule tulnud Realme Narzo 60x 5G eest. Seda nutitelefoni, mis on saadaval 4 GB + 128 GB ja 6 GB + 128 GB muutmälu ja salvestusruumi konfiguratsioonides, saab osta Rs eest. 11,999 2. Lisaks võivad ostjad saada ka 279X müntide preemia väärtusega kuni Rs. 6 ja tasuta XNUMX-kuuline ekraanikahjustuste kaitse.

Realme 11 seeriad, sealhulgas Realme 11 5G, Realme 11 Pro ja Realme 11 Pro+, on samuti saadaval soodushinnaga. Realme 11 5G-l on allahindlus Rs. 1,500, samas kui Realme 11 Pro ja Realme 11 Pro+ on allahindlusega Rs. 2,000. Ostjad saavad kasutada ka tasuta EMI võimalust nende nutitelefonide kõikides variantides, mille hinnad ulatuvad Rs. 21,999 25,999 kuni Rs. XNUMX XNUMX.

Muud müügil olevad nutitelefonid hõlmavad Realme 11x 5G, mida pakutakse tasuta EMI-valikuga, kuid ilma allahindluseta. See on saadaval 6 GB + 128 GB ja 8 GB + 128 GB muutmälu ja salvestusvõimalustega, hinnaga Rs. 14,999 15,999 ja Rs. vastavalt XNUMX XNUMX.

Realme Narzo 60 5G ja Realme Narzo 60 Pro 5G saavad ka Rs allahindlusi. 1,300 ja Rs. vastavalt 2,000. Lisaks on pangas allahindlus Rs. 250 on saadaval ICICI, Kotak Mahindra ja Axis Banki deebet- ja krediitkaarditehingute puhul.

Üldiselt annab Realme 5G müük klientidele võimaluse säästa kõrgekvaliteediliste täiustatud 5G võimalustega nutitelefonide pealt. Kuna saadaval on allahindlused, pakkumised ja erinevad rahastamisvõimalused, on suurepärane aeg minna üle Realme 5G telefonile.

