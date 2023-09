Razorpay omandab digitaalse arvelduse käivitusettevõtte BillMe, et suurendada klientide kaasamist

Fintechi ükssarvik Razorpay teatas digitaalse arvelduse ja klientide kaasamise idufirma BillMe omandamisest. Mumbais asuv idufirma on välja töötanud platvormi, mille eesmärk on kaotada paberarved ja suurendada kaupmeeste jaoks digiarvete kaudu lisandväärtust. See on kaheksas omandamine Razorpay poolt, kes on alates Ezetapi omandamisest 2022. aasta augustis oma portfelli laiendanud.

Selle omandamisega püüab Razorpay anda ettevõtetele võimalus kasutada hübriidmudelit, mis võimaldab neil oma klientidega tõhusamalt suhelda. Kuna kontaktivabad ja hõõrdumisvabad suhtlusviisid koguvad tarbijate seas jätkuvalt populaarsust, soovib Razorpay kasutada BillMe võimalusi, et pakkuda kaupmeestele väga isikupärastatud ja interaktiivset arvelduskogemust. Razorpay loodud digitaalsed arved pakuvad selliseid funktsioone nagu tagasiside ja küsitlusvõimalused, mis võimaldavad kaupmeestel kohandada oma kaasamisstrateegiaid tarbijate eelistuste põhjal.

2018. aastal asutatud BillMe on juba teenindanud üle 4,000 ettevõtte, sealhulgas sellised suured kaubamärgid nagu McDonald's, Burger King, Decathlon ja Cinepolis. Platvorm võimaldab ettevõtetel digitaalse arveldamisega alustada vähem kui 10 minutiga, lihtsustades protsesse, mis tavaliselt võtavad palju kauem aega. Lisaks annavad BillMe pakutavad iseteeninduslikud armatuurlauad kaupmeestele võimaluse analüüsida klientide käitumist, kehtestada kohandatud kampaaniareegleid ning hõlbustada ristmüüki ja pakkumisi.

Kliendid saavad kasu digitaalse arvelduse pakutavast sujuvast ja kiiremast kassakogemusest. Nad ei pea enam muretsema paberarvete salvestamise või hankimise pärast edaspidiseks kasutamiseks. Selle asemel on digitaalsed arved hõlpsasti juurdepääsetavad ja neid saab kasutada mitmemõõtmelise tööriistana, et kaupmehed saaksid oma kliente paremini mõista, kaasata ja sihtida.

Razorpay näeb ülemaailmsel digitaalsel kviitungiturul suurt potentsiaali, mis prognooside kohaselt ulatub 2.3. aastaks 2027 miljardi dollarini. BillMe pakkumiste kaasamisega soovib Razorpay aidata ettevõtetel silma paista, suurendades klientide kaasamist, hoides kliente ja tugevdades nende turundussuutlikkust. See omandamine on kooskõlas Razorpay visiooniga saada kõigi makselahenduste usaldusväärseks ühest kohast, mis teenindab igas suuruses ettevõtteid.

2014. aastal asutatud Razorpay on pakkunud maksetehnoloogialahendusi juba enam kui 8 miljonile ettevõttele. Ettevõte on taganud 817 miljoni dollari suuruse rahastamise sellistelt tuntud investoritelt nagu Lone Pine Capital, Sequoia Capital India, Tiger Global ja MasterCard. BillMe lisamisega jätkab Razorpay oma jalajälje laiendamist fintech-tööstuses ja tugevdab oma positsiooni maksevaldkonna juhtiva mängijana.

