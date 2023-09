Muljetavaldav Star Fox Arwing vaba aeg Starfieldis

By

Bethesda kosmose RPG Starfieldis on tekkinud uus ja väga muljetavaldav kosmoselaeva meelelahutus. Armastatud Star Foxi sarjast inspireerituna on sotsiaalmeedia kasutaja "BuckyArt1701" kujundanud kohandatud laeva, mis põhineb ikoonilisel Arwingil. Starfieldi ametlikul sotsiaalmeediakontol jagati isegi mitu ekraanipilti sellest tähelepanuväärsest loomingust.

Starfield ühendab klassikaliste Bethesda rollimängude elemendid põnevate kosmoselaevade võitlustega. Võimalus oma laeva kohandada võimaldab mängijatel luua ainulaadseid ja äratuntavaid kujundusi. Alates selle ilmumisest on fännid juba meisterdanud laevu, mis on inspireeritud Star Trekist, Star Warsist, Battlestar Galacticast ja The Expanse'ist.

Kuigi Star Foxi seerias pole juba mõnda aega uut kirjet nähtud, võimaldab see Arwingi meelelahutus Starfieldis fännidel ajutiselt rahuldada oma soovi Fox McCloudi galaktikatevaheliste seikluste järele. Neile, kes ihkavad Nintendo Switchiga rohkem ruumi, on suurepärane võimalus vaadata klassikalisi Star Foxi kogemusi teenuse Switch Online kaudu.

Starfieldist on kiiresti saanud Bethesda seni edukaim mäng, mille avanädala jooksul on Constellationiga liitunud üle kuue miljoni mängija. Mängu kohta lisateabe saamiseks, sealhulgas arvustuste ja juhendite saamiseks külastage meie vendade veebisaiti Pure Xbox.

Mida arvate selle tähelepanuväärse Arwingi puhkuse kohta Starfieldis? Kas loodate tulevikus uut Star Foxi mängu? Jagage oma arvamusi allpool.

