Apple pikendab Qualcommiga sõlmitud lepingut 5G modemikiipide kasutamiseks kuni 2026. aastani

Apple teatas, et pikendab Qualcommiga sõlmitud lepingut Snapdragon 5G Modem-RF Systems kasutamiseks oma nutitelefonide turuletoomisel vähemalt 2026. aastani. See tähendab, et Apple jätkab Qualcommi komponentide kasutamist oma iPhone'ides järgmise kolme aasta jooksul. See otsus lükkab edasi Apple'i plaanid töötada välja oma 5G-modemikiibid, mis loodeti kasutusele võtta 2024. aastal.

Spetsialistid on eriarvamusel Apple'i enda kiibikomplektide väljatöötamise viivitamise põhjuste osas. Mõned spekuleerivad, et Apple'il on oma mobiilse modemi räni loomine oodatust keerulisem, samas kui teised arvavad, et tarneahela probleemid põhjustavad raskusi. IDC asepresident Alejandro Cadenas märkis, et Apple'i prioriteet on arendada oma kiibistikke ja lõpetada leping Qualcommiga, kuid ettevõte vajab oma alternatiivi kvaliteedi tagamiseks rohkem aega.

Kuigi Apple'i jõupingutused oma 5G kiibistiku väljatöötamiseks võivad võtta oodatust kauem aega, usuvad tööstuse analüütikud, et ettevõte on väljakutsele pühendunud ja eraldab selle ülesande täitmiseks märkimisväärseid ressursse. Apple'i lepingu pikendamine Qualcommiga annab mõlemale ettevõttele lühi- kuni keskpikas perspektiivis kindluse.

Spekuleeritakse, et Apple'i uuendatud leping Qualcommiga võib olla seotud ettevõtte jõupingutustega oma tarneahelaid tugevdada, eriti Hiina suurenenud väljakutsete tõttu. Apple võib püüda mitmekesistada oma komponentide allikaid ja vähendada sõltuvust ühest müüjast.

Olenemata viivituse põhjustest peetakse seda laiendust Qualcommi võiduks, kuna Apple tugineb jätkuvalt oma komponentidele. Lepingu üksikasju pole avalikustatud, kuid see arvatakse olevat sarnane kahe ettevõtte vahel 2019. aastal pärast õigusvaidlusi saavutatud kokkuleppele. Selles kokkuleppes võttis Apple tagasi oma juriidilised nõuded Qualcommi vastu ja nõustus kasutama oma kiipe iPhone'ides, mis viis lõpuks selleni, et Apple omandas Inteli nutitelefonide modemiäri.

Hoolimata viivitusest eeldatakse, et Apple avaldab lõpuks oma 5G-modemi kiibid, kuid ajakava on endiselt ebakindel.

