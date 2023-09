Qualcomm sõlmis uue lepingu Apple'ile 5G kiipide tarnimiseks kuni 2026. aastani

By

Qualcomm on jõudnud Apple'iga uuele kokkuleppele tarnida iPhone'idele 5G kiipe vähemalt aastani 2026. Olles juhtiv modemikiipide disainer, mis võimaldab telefonidel ühenduda mobiilsete andmesidevõrkudega, sõlmis Qualcomm varem 2019. aastal Apple'iga tarnelepingu pärast resolutsiooni. pikaajalisest õigusvaidlusest kahe ettevõtte vahel.

Praegune Qualcommi ja Apple'i vaheline kiibitarneleping lõppeb sel aastal, mis tähendab, et tulevased iPhone'id, millest Apple peaks teatama, on viimased, mis selle lepingu alusel välja antakse. Uus tehing tagab aga, et Qualcomm jätkab Apple'i telefonidele kiipide pakkumist igal aastal kuni 2026. aastani.

Kahjuks ei ole Qualcomm avalikustanud lepingu konkreetseid tingimusi ja väärtust. Kiibitootja on vaid maininud, et tingimused on "sarnased" eelmise tarnelepinguga. Lisaks jääb 2019. aastal Qualcommi ja Apple'i vahel sõlmitud patendilitsentsi leping kehtima kuni 2025. aastani koos võimalusega seda kahe aasta võrra pikendada.

Kuigi Apple töötab aktiivselt oma modemitehnoloogia väljatöötamisega ja omandas 1. aastal 2019 miljardi dollari eest Inteli modemiüksuse, jääb ebaselgeks, kui kiiresti kavatseb Apple oma kiipide kasutamisele üle minna. Qualcomm on prognoosinud, et 2026. aastaks kasutab oma kiipe vaid viiendik Apple'i iPhone'idest. See prognoos võib aga osutuda konservatiivseks, kuna Qualcommi varasemad prognoosid oma äritegevuse kohta Apple'iga 2021. aastal ületati ning kõik iPhone 14 mudelid ilmusid eelmisel aastal. sisaldab Qualcommi modemeid.

See uus Qualcommi ja Apple'i vaheline tehing on Apple'i tarneahela strateegia jaoks ülioluline, eriti arvestades Hiina ees seisvaid väljakutseid. Tarneahelate tugevdamine väljaspool Hiinat on muutunud Apple'i prioriteediks ja tundub, et ettevõte lükkab edasi või vähendab plaane iseseisvalt oma kiipe erinevates valdkondades toota.

Allikad: Qualcomm, Hargreaves Lansdown