Qualcomm sõlmib Apple'iga lepingu 5G kiipide tarnimiseks kuni 2026. aastani

Qualcomm teatas esmaspäeval, et on sõlminud Apple'iga lepingu 5G kiipide tarnimiseks iPhone'idele vähemalt aastani 2026. See tehing pikendab kahe ettevõtte vahelist olemasolevat suhet ja viitab sellele, et Apple ei plaani praegu oma modemitehnoloogiat arendada. Leping sõlmitakse ajal, mil Apple seisab silmitsi väljakutsetega Hiinas ja soovib tugevdada oma tarneahelaid teistes valdkondades.

Uue lepingu kohaselt annab Qualcomm kiipe iPhone'idele, mis lastakse välja igal aastal kuni 2026. aastani. Lepingu täpset väärtust ei avalikustatud, kuid väidetavalt sarnaneb see kahe ettevõtte eelmise tarnelepinguga. Qualcommi aktsia tõusis pärast teadet 4 protsenti, Apple'i aktsia aga 0.5 protsenti.

See tehing põhineb kiibi tarnelepingul, mille Qualcomm ja Apple allkirjastasid 2019. aastal pärast kahe ettevõtte vahelise pikaajalise õigusvaidluse lahendamist. See tarneleping peaks lõppema sel aastal, muutes teisipäeval eeldatavasti väljakuulutatavad iPhone'id viimaseks, mis selle lepingu raames debüteerib.

Lisaks kiibi tarnelepingule kinnitas Qualcomm ka, et 2019. aastal sõlmitud patendilitsentsileping Apple'iga jääb kehtima. See tehing peaks lõppema 2025. aastal, kuid seda on võimalik pikendada veel kahe aasta võrra.

Apple on töötanud oma modemitehnoloogia kallal ja omandas Inteli modemiüksuse 1 miljardi dollari eest aastal 2019. Ettevõte ei ole aga veel esitanud üksikasju selle kohta, millal ta kavatseb oma kiipe kasutama hakata.

Kuigi Qualcomm prognoosib, et 2026. aastaks kasutab oma kiipe vaid viiendik Apple'i iPhone'idest, on ettevõtte varasemad prognoosid olnud liiga konservatiivsed. Tuleb märkida, et kõik eelmisel aastal välja antud iPhone 14 mudelid kasutasid Qualcommi modemeid. Qualcommi finantsdirektor eeldab, et sel nädalal avaldatakse ka "valdav enamus" 2023. aasta iPhone'idest, mis sisaldavad Qualcommi modemeid.

Üldiselt tugevdab see Qualcommi ja Apple'i vaheline pikendatud tehing nende partnerlust ja tagab Apple'i tulevaste iPhone'ide jaoks stabiilse 5G kiipide tarnimise. See viitab ka sellele, et Apple ei kavatse lähiajal oma modemitehnoloogiat välja töötada.

Allikas: algne artikkel pärineb Reutersist.