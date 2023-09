Qualcomm jätkab 5G modemite tarnimist Apple'i nutitelefonidele 2026. aastani

Teade, et Qualcomm jätkab 5G-modemite tarnimist Apple'i nutitelefonidele kuni 2026. aastani, on pälvinud nii investorite kui ka analüütikute märkimisväärset tähelepanu. See areng erineb varasematest ootustest, kuna nii Wall Streeti analüütikud kui ka Qualcommi ametnikud eeldasid, et Apple hakkab alates 5. aastast tootma ja kasutama oma 2024G modemit.

Uudis Qualcommi laiendatud partnerlusest Apple'iga saabub vahetult enne Apple'i oodatud tooteesitlust, mis on kavandatud teisipäevale. Need tulevased Apple'i seadmed peaksid sisaldama Qualcommi modemeid, tugevdades veelgi kahe tehnoloogiahiiglase vahelist suhet.

Pärast teadaannet tõusis Qualcommi aktsia esmaspäeval märkimisväärselt 3.9%, mis peegeldab investorite positiivset meeleolu. See näitab, et Qualcomm suudab säilitada oma positsiooni juhtiva 5G-modemite pakkujana.

Qualcommi ja Apple'i jätkuv partnerlus kinnitab Qualcommi staatust 5G-modemite turul võtmeisikuna. See strateegiline liit tagab, et Apple suudab pakkuda kvaliteetseid nutitelefone, mis suudavad ära kasutada 5G-tehnoloogia kogu potentsiaali. Arvestades 5G jätkuvaid edusamme ning kasvavaid nõudmisi kiirema ja usaldusväärsema ühenduvuse järele, on usaldusväärse ja tõhusa modemitarnija olemasolu Apple'i pikaajalise edu jaoks ülioluline.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Qualcommi teade, mis paljastab nende jätkuva rolli Apple'i 5G modemi tarnijana aastani 2026, on tekitanud investorite ja analüütikute positiivseid reaktsioone. See areng positsioneerib Qualcommi 5G turul võtmeisikuna ja rõhutab Apple'i tulevaste nutitelefonide usaldusväärse ühenduvuse tähtsust.

Mõisted:

– 5G-modem: seade või kiibistik, mis võimaldab seadmetel ühenduda 5G-võrkudega ning pääseda juurde 5G-tehnoloogia pakutavatele kiiretele andmetele ja madalale latentsusajale.

– Qualcomm: tehnoloogiaettevõte, mis on spetsialiseerunud juhtmevaba telekommunikatsiooni pooljuhtide ja tarkvara arendamisele ja tarnimisele.

Allikas: Market Movers