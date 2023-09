Qualcomm pikendab Apple'i 5G-modemite tarnimise lepingut

Qualcomm on teatanud oma tehingu pikendamisest Apple'i nutitelefonidele 5G modemite tarnimiseks, mis näitab, et Apple seisab endiselt silmitsi väljakutsetega tehnoloogia ettevõttesisesel arendamisel. Alates 2018. aastast on Apple tegelenud oma modemite loomisega, mis vastutavad tema seadmete ja mobiilsidevõrkude vahelise suhtluse hõlbustamise eest. See jõupingutus on osa Apple'i suuremast algatusest toota rohkem pooljuhtkomponente sisemiselt, mitte loota välistarnijatele.

Lepingu tingimuste kohaselt annab Qualcomm Apple'ile oma kiibid 2024., 2025. ja 2026. aastaks kavandatud nutitelefonide turuletoomiseks. Kuigi tehingu üksikasju ei avalikustatud, teatas Qualcomm, et need on sarnased 2019. aastal sõlmitud algse kokkuleppega. 5G tehnoloogiate juhtiva kiibitootjana väljendas Qualcomm usaldust oma pikaajalise juhtpositsiooni vastu selles valdkonnas.

Apple on Qualcommi suurim klient, kes vastutab umbes 25% oma tuludest. Eeldati, et tulevane iPhone 15, mis peaks välja tulema teisipäeval, on üks viimastest mudelitest, mis kasutab Qualcommi modemeid. Apple ja Qualcomm olid varem segatud kõrgetasemelistesse intellektuaalomandi- ja lepinguvaidlustesse kogu maailmas, enne kui jõudsid 2019. aastal kokkuleppele, mis hõlmas mitmeaastast kiibistiku tarnelepingut.

Apple jätkas aga varsti pärast seda oma modemi arendusplaane, omandades 1 miljardi dollari eest Inteli nutitelefonide kiipide äri. See uus tehing Qualcommiga võimaldab Apple'il järgmise kolme aasta jooksul järk-järgult integreerida oma kiibid oma nutitelefonidesse, tingimusel et need on kasutuselevõtuks valmis.

Märkimisväärne on see, et Qualcommi aktsiate turueelne kauplemine tõusis pärast väljakuulutamist 8%, mis lõpuks leppis hilishommikuse kauplemise 3% kasvuga. 2021. aasta mais sõlmis Apple ka mitme miljardi dollari suuruse mitmeaastase lepingu Broadcomiga mitmesuguste muude 5G komponentide osas.

Mõisted:

– Modem: seade, mis võimaldab võrguühenduse kaudu suhelda arvuti või nutitelefoni ja Interneti vahel.

– Pooljuht: materjal, tavaliselt räni, millel on juhi ja isolaatori vahelised elektrijuhtivusomadused. Kasutatakse erinevate elektroonikakomponentide tootmiseks.

– 5G: juhtmevaba tehnoloogia viies põlvkond, mis tagab varasemate põlvkondadega võrreldes suurema kiiruse ja parema ühenduvuse.

– Kiibitootja: ettevõte, mis projekteerib ja toodab elektroonikaseadmetes kasutatavaid integraallülitusi (kiipe).

