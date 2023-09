Apple jätkab järgmise kolme aasta jooksul Qualcommi modemikiipide kasutamist

Qualcomm Inc. aktsia tõusis enam kui 3.8% pärast teadet, et Apple Inc. jätkab Qualcommi mobiilse modemi kiipide kasutamist järgmise kolme aasta jooksul. See on üllatus, kuna Apple pidi alates sellest aastast modemite kasutamist vähendama.

Tarneleping avalikustati vaid päev enne iPhone 15 seeria käivitamist. Qualcommi sõnul integreeritakse nende modemikiibid kolme tulevasse iPhone'i põlvkonda, mis lastakse välja aastatel 2024, 2025 ja 2026. Qualcomm eeldab aga, et see annab vaid ligikaudu 20% Apple'i 2026. aasta telefonidega tarnitavatest modemitest.

Apple'i peetakse üheks Qualcommi olulisemaks kliendiks, ettevõtte ostud moodustasid üle viiendiku Qualcommi 44.2 miljardi dollari suurusest tulust 2020. aastal. Need ostud koosnevad peamiselt lairibakomponentidest, mida kasutatakse iPhone'ide 5G-ühenduvusfunktsioonide toiteks.

Qualcomm tarnib Apple'ile 5G-modemi kiipe, mis muudavad seadme sees olevad andmed raadiosignaalideks, et need edastada mobiilimasti. Lisaks pakub Qualcomm muid tugikomponente, nagu miniatuursed 5G-antennid nutitelefonidele ja RF-liidesed, mis filtreerivad raadiohäireid ja võimendavad 5G-signaale.

Apple ei hanki mitte ainult Qualcommi kiipe, vaid litsentsib ka võrgupatente, mis on olulised telefonide traadita ühenduse jaoks. Eelmisel aastal maksis Apple Qualcommile nende patentide eest 1.9 miljardit dollarit litsentsitasusid.

Enne Qualcommi ja Apple'i vahelise õiguslahingu lahendamist 2019. aastal olid Qualcommi võrgupatendid vaidlusi tekitanud. Lepingu osana nõustus Apple litsentsima Qualcommi patente kuueks aastaks koos võimalusega pikendada seda veel kahe aasta võrra. Intel Corp.-i modemikiipide äri omandamine Apple'i poolt soodustas veelgi tema jõupingutusi asendada Qualcommi kiibid oma tehnoloogiaga.

Siiski näib, et Apple'i ettevõttesisese traadita võrgutehnoloogia poole püüdlemisel võib esineda viivitusi, nagu viitab otsus jätkata Qualcommi kiipide kasutamist aastani 2026. Apple'il on kogemusi oma kiipide väljatöötamises, iPhone'ide, Maci arvutite ja Apple Watchi põhiprotsessorite kujundamises.

Lisaks Qualcommi modemikiipidele on Apple'i eesmärk asendada muud kolmanda osapoole komponendid kohandatud räniga. Bloomberg teatas selle aasta alguses, et Apple kavatseb välja töötada oma Wi-Fi- ja Bluetooth-moodulid, mis potentsiaalselt asendavad praegu Broadcom Inc.-i pakutavat kiipi. Selle mooduli teine ​​versioon peaks eeldatavasti sisaldama Qualcommi modemikiipidega sarnast mobiilset ühenduvust, kuigi see on välja antud. kuupäev jääb ebaselgeks.

Eeldatakse, et Apple'i kiipide arendamise jõupingutuste mõju Qualcommi äritegevusele kompenseerib osaliselt Qualcommi laienemine sõidukite protsessorite ja serverikiipide turgudele.

