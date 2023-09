Avaliku sektori e-hangete muutuv maastik

Euna Solutionsi hiljutine uuring heidab valgust avaliku sektori e-hangete arengule. Sarnaselt ettevõtetevahelise (B2B) e-kaubanduse suundumustele pöörduvad valitsuse, akadeemiliste ja heategevusorganisatsioonide ostujuhid ja hankemeeskonnad üha enam digitaaltehnoloogia poole, et muuta oma hankeprotsesse sujuvamaks.

Uuringu üks peamisi järeldusi on see, et 44% avaliku sektori ostjatest kasutab nüüd e-hanketarkvara koos ettevõtte ressursside planeerimise (ERP) süsteemiga. Lisaks teatas 65% vastajatest, et kasutavad pärand- ja uuema digitaaltehnoloogia kombinatsiooni. See hübriidne lähenemine võimaldab ERP-süsteemil põhifunktsioonidega hakkama saada, samal ajal kui e-hankelahendus haldab keerukamaid ülesandeid, nagu ostmine ja hankijate haldamine.

Uuring tõi välja ka nõuetele vastavuse, tõhususe ja hankijate kaasamise tähtsuse riigihangete spetsialistide jaoks. Kuid vaid 44% ostujuhtidest väljendas kindlustunnet oma organisatsiooni suutlikkuses praeguse töökoormusega toime tulla, samas kui 25% tunnistas, et tunneb end vähem enesekindlalt.

Tulevane tööjõud seab riigiasutustele veel ühe väljakutse, kuna 30. aastaks on peaaegu 2025% föderaaltöötajatest pensionile jäetud ja 27% tööjõust koosneb Z-põlvkonnast. Need nooremad töötajad tunnevad suurt huvi tehnoloogia vastu ja nad ootavad digitaalset kasutamist. tööriistu, et olla osa nende tööst. Nad seavad prioriteediks sujuvamad protsessid ja automatiseerimise, et vabastada aega strateegilisemateks algatusteks.

Kuigi edusamme on tehtud, selgub uuringust, et 20% avaliku sektori ostujuhtidest toetuvad endiselt paberipõhisele töötlemisele ja vananenud süsteemidele. Ainult 14% teatas, et kasutavad oma hankeprotsessides uusimaid digitaalseid tööriistu ja tehnoloogiaid.

COVID-19 pandeemia on kiirendanud avaliku sektori ostude digitaalset ümberkujundamist, sundides paljusid organisatsioone digilahendusi kasutusele võtma. Üleminek pole aga alati sujunud.

Kokkuvõttes toob Euna Solutionsi läbiviidud uuring esile avaliku sektori e-hangete muutuva maastiku. Selles rõhutatakse digitaaltehnoloogia kasvavat kasutuselevõttu, väljakutseid, millega tuleb silmitsi seista nooremate ostuspetsialistide värbamisel, ning sujuvamaks muutmise ja hanketoimingute automatiseerimise tähtsust.

Allikad: Euna Solutionsi uuring, John Alexander, Euna Solutionsi vanemasepresident, toode.