Dbrand kuulutab välja piiratud väljaandega PS5 plaadid, mis on inspireeritud Spider-Mani disainidest

Kohandatud konsooli nahafirma Dbrand avalikustas uue piiratud väljaandega PS5 plaatide komplekti nimega Arachnoplates. Need plaadid on tugevalt inspireeritud Sony ametlikest Spider-Mani kujundustest, eriti eelseisva mängu Marvel's Spider-Man 2 komplektist.

Sony piiratud väljaandega komplektis on kohandatud PS5 kate, mille punasel taustal on mustad kõõlused, mis sümboliseerivad Venomi ja Spider-Mani vahelist võitlust. Dbrandi ämblikuplaadid sarnanevad väga Sony disainiga, kuid neil on keerulisem vöö ja ämblikud puuduvad.

Dbrandi mänguline suhtumine Sony versioonisse ilmneb kauba kirjelduses. Ettevõte pilkab delikaatselt Sonyt, kes ei suuda toota piisavalt oma litsentsitud videomängude külgpaneele. Dbrand ütleb: "Aitäh, et palli maha jätsite, [sari ütlusi]." See viitab tõsiasjale, et Sony ametlikud plaadid müüdi kiiresti läbi, mille tulemusel müüsid skalperid neid ülikõrgete hindadega edasi. Dbrandi eesmärk on puudusega tegeleda ja pakkuda alternatiivi fännidele, kes jäid ametlikest plaatidest ilma.

See pole esimene kord, kui Dbrand Sonyt avalikult kritiseerib. 2021. aastal lasi ettevõte PS5 jaoks välja oma asendusplaadid, väites, et on Sony disaini parandanud. Dbrand julges isegi Sony nad oma veebisaidil julges avalduses kohtusse kaevata. Siiski pidid nad lõpuks plaadid müügilt eemaldama, kui Sony väljastas lõpetamis- ja loobumiskirja, ähvardades kohtuga.

Dbrandi Arachnoplates'i saab ette tellida 65 Kanada dollari eest koos lisavõimalustega, näiteks PS5 kaane keskosa katva nahaga ja punased valgusribad. Võrdluseks, ametlikud Spider-Mani kaaned müüdi PlayStation Store'is 54.99 naela eest.

Dbrandi mänguline lähenemine ja piiratud väljaande pakkumised pakuvad PS5 fännidele alternatiivseid kohandamisvõimalusi. Ehkki Dbrand on inspireeritud Sony disainidest, lisab see oma pöörde, rahuldades neid, kes jäid ametlikest plaatidest ilma või eelistavad lihtsalt teistsugust esteetikat.

Allikas: pole esitatud.