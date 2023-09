Septembris on välja kuulutatud kuus PlayStation Plusi lisamängu

Lekkinud nimekiri on paljastanud kuus PlayStation Plus Extra mängu, mis on saadaval septembris. Mänge jagas Dealabsis usaldusväärne allikas billbil-kun. Komplekti kuuluvad NieR Replicant, Star Ocean: The Divine Force, 13 Sentineli: Aegis Rim, Sid Meier's Civilization 6, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ja Unpacking.

NieR Replicant Ver. 1.22474487139 on NieR:Automata täiendatud eellugu. See sai positiivseid hinnanguid, IGN andis sellele 8/10 ja kiitis täiustatud visuaali ja võitlust. Mängu lugu peetakse selle silmapaistvaks funktsiooniks.

2021. aastal ilmunud lahtipakkimine on populaarne indie-mäng, mis keerleb esemete korraldamise ümber erinevates kohtades. IGN andis sellele hindeks 8/10, tõstes esile selle lihtsa, kuid rahuldustpakkuva puslemängu ning selle võime rääkida isiklikest asjadest tabavat lugu.

Need mängud on kavas saada PS Plus Extra ja Premium liikmetele alates 19. septembrist. See väljalase tähistab esimest mängude partiid pärast Sony hiljutist hinnatõusu kõigi PS Plusi 12-kuuliste tellimuste jaoks kogu maailmas.

Praeguse seisuga pole Sony ametlikku kinnitust lekkinud mängude nimekirja ega selle saadavuse kohta. Fännid ootavad huviga ametlikku teadet koosseisu kinnitamiseks. Olge kursis, et saada rohkem värskendusi.

Allikas: IGN (arvustaja: Wesley Yin-Poole)