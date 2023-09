Procreate Dreams: uus 2D-animatsioonirakendus iPadile

Digitaalsete illustratsioonide tarkvarafirma Procreate käivitab 2. novembril iPadi jaoks mõeldud 22D-animatsioonirakenduse Procreate Dreams. Selle rakenduse eesmärk on pakkuda animatsioonitööriistu, mis on kõigile kättesaadavad, olenemata nende animeerimiskogemusest. Erinevalt paljudest teistest selle valdkonna tarkvaradest pakub Procreate Dreams tellimuse hinnamudeli asemel ühekordset ostuvõimalust hinnaga 19.99 dollarit.

Puutetundlikuks loodud Procreate Dreams sisaldab selliseid funktsioone nagu Performing, mis võimaldavad kasutajatel lisada oma projektidesse võtmekaadreid, kasutades reaalajas liigutusi. See tööriist tõotab muuta animatsiooniprotsessi revolutsiooniliseks, võimaldades reklaamijatel mängu ajal oma loomingule koheselt reageerida. Rakendusel on ka mitme puutega ajaskaala, mis võimaldab sujuvalt integreerida joonistamist, cel-animatsiooni, võtmekaadrite loomist, video redigeerimist ja koostamist ning seda kõike žestide abil.

Procreate Dreams annab kunstnikele võimaluse animeerida videomaterjali ja pakub tööriista nimega Flipbook, mis on austusavaldus traditsioonilisele animatsioonile. Selle funktsiooni abil saavad artistid luua lühikesi GIF-e, keerulisi tegelaste animatsioone ja palju muud. Rakendus toetab ka rotoskoopimist, tehnikat, mille puhul animaatorid jälgivad videokaadreid, võimaldades importida ProResi videomaterjali eraldusvõimega kuni 8K. Lisaks on olemas uus helimootor, mis võimaldab kasutajatel lisada oma animeeritud projektidele tegelaskujusid, muusikat ja heliefekte.

Procreate Dreams kasutab samu pintsleid nagu algne Procreate rakendus, mis on optimeeritud Apple Penciliga kasutamiseks. Kaasatud on ka suuremad lõuendid, rohkem kihte ja Procreate'is loodud failide täielik tugi. Rakendus tutvustab spetsiaalset Procreate'i failivormingut, mis on loodud iCloudi sünkroonimiseks, võimaldades kohest juurdepääsu 1 TB failidele ilma laadimise, salvestamise või eksportimiseta. Need failid säilitavad kogu projekti tagasivõtmise ajaloo, muutes kunstnikel hõlpsaks katsetada, kartmata oma tööd kaotada.

Procreate Dreams on eeldatavasti tööstuse mängu muutja, mis on sarnane oma eelkäijale, originaalsele Procreate illustratsioonirakendusele. Procreate on oma võimsate funktsioonide ja kasutajasõbraliku liidesega olnud enimmüüdud tasuline iPadi rakendus üle kuue aasta. Erinevalt konkurentidest, nagu Adobe ja Clip Studio Paint, on selle keeldumine kuutellimuse mudeli kasutuselevõtmisest kogunud pühendunud ja lojaalse kasutajabaasi.

