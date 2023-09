Rahvuslik aerofotograafia kogu, mille koostööpartnerid on Monmouth Scientific, et säilitada väärtuslikke rekordeid

By

National Collection of Aerial Photography (NCAP) on tuntud ajalooliste aeropiltide hoidla, mis sisaldab miljoneid pilte, mis jäädvustavad olulisi ülemaailmseid sündmusi ja asukohti. NCAP-i esmane eesmärk on koguda ja kaitsta neid väärtuslikke dokumente nii digitaalsel kui ka füüsilisel kujul, tagades nende säilimise tulevastele põlvkondadele.

Käsitlemise ja säilitamisega seotud väljakutsete lahendamiseks otsis digitaalkujutise haldur Alan Potts ettevõttelt Monmouth Scientific lahenduse NCAP-i meeskonna turvalise koguhalduse jaoks puhta keskkonna loomiseks. Pärast Edinburghi uude rajatisse kolimist sai NCAP-i meeskond nende väljakutsetega toimetulemiseks vajaliku ruumi.

Monmouth Scientific tuvastas tsirkuleeriva tõmbekapi optimaalse lahendusena meeskonna nõudmiste täitmiseks. See tööruum pakub tehnikutele turvalise ja tõhusa keskkonna selliste ülesannete täitmiseks nagu fotoprintidelt hallituse eemaldamine ja filmide ettevalmistamine. Kapid suunavad tõhusalt õhuvoolu, püüdes kinni aurud ja piirates need kontrollitud tööpiirkonda. Puhas õhk väljutatakse seejärel aktiveeritud süsinikfiltrite abil tagasi laborisse.

Nende tsirkulatsiooniga tõmbekappide kasutamine ei taga mitte ainult töötajatele tervislikumat tööruumi, vaid pakub ka kulude kokkuhoiu eeliseid ning aitab kaasa rohelisema ja säästvama laborikeskkonna loomisele. Selle uue tehnoloogia ja töövoo täiustuste rakendamisega suudab NCAP nüüd seada prioriteediks kriitilised looduskaitseprobleemid.

Digitaalse pildistamise juht Alan Potts väljendas oma rahulolu Monmouth Scientificuga töötamise üle, öeldes, et nende juhised ja teadmised olid riskide tuvastamisel ja tööks sobivate seadmete valimisel hindamatud. Partnerluse tulemusel on välja töötatud eritellimusel valmistatud lahendused, mis sobivad NCAP-i ainulaadse rakendusega, võimaldades neil säilitada seda ainulaadset maailmasündmuste rekordit ülalt vaadatuna.

Monmouth Scientific on puhta õhu lahenduste liider, mis on spetsialiseerunud keskkonnasõbralikule retsirkulatsioonitehnoloogiale. Nende lahendused, sealhulgas tõmbekapid, laminaarvoolusüsteemid, bioloogilise turvalisuse kapid, pulbri mahutiüksused ja ISO klassi puhasruumid, seavad esikohale personali ohutuse, vähendades samal ajal energiatarbimist. Nad teenindavad mitmesuguseid tööstusharusid, nagu laborid, uurimisasutused, farmaatsiaettevõtted, elektroonikatootjad ja kosmosetööstuse ettevõtted.

Üldiselt näitab see rahvusliku aerofotograafia kollektsiooni ja Monmouth Scientificu vaheline partnerlus uuenduslike tehnoloogiate ja tavade tähtsust väärtuslike dokumentide säilimise ja juurdepääsetavuse tagamisel tulevastele põlvkondadele.

Allikad:

- Rahvuslik aerofotograafia kogu (NCAP)

– Monmouth Scientific Limited