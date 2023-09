UMass Lowelli Saabi keskus saab toetust Portugali-Ameerika digitaalarhiivi laiendamiseks

By

UMass Lowelli Portugali uuringute Saabi keskus on saanud 300,000 XNUMX dollari suuruse stipendiumi Bostoni William M. Wood Foundationilt. See toetus toetab UMass Lowelli Lowelli ajaloo keskuses asuva Portugali Ameerika digitaalarhiivi (PADA) kogude laiendamist. Vahendeid kasutatakse Portugali-Ameerika kogemuste dokumenteerimiseks täiendavates Massachusettsi kogukondades, sealhulgas Cambridge/Somerville ja Peabody.

Kolm aastat tagasi loodud PADA sisaldab praegu 34 kollektsiooni ja üle 3,000 foto ja dokumendi ning filmi- ja helisalvestisi. Need arhiivid on kättesaadavad õpilastele, õpetajatele ja üldsusele. Uus toetus võimaldab PADA-l jätkata tööd koos täiskohaga arhivaari Nicole “Nikki” Tantumi ja ajaloolase dr Gregory Gray Fitzsimonsiga. Tantum laiendab arhiivi kogusid, samas kui Fitzsimons kasutab neid materjale, et kirjutada portugallaste ajalugu Suur-Lowellis.

Saabi keskuse direktor dr Frank Sousa rõhutab Portugali-Ameerika kogemuste salvestamise tähtsust, eriti kuna enam ei toimu immigratsiooni. Paljud dokumendid, näiteks kirikute ja ühenduste omad, võivad kaduda, kuna need institutsioonid järk-järgult hääbuvad. Arhiiv on saanud kogud erinevatelt portugali-ameeriklaste põlvkondadelt, tagades nende ajaloo ja kultuuri säilitamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise.

Dr Sousa loodab, et Saabi keskuse ja PADA jõupingutused soodustavad Portugali suuremat osalust väljaannetes, dokumentaalfilmides ja muudes Ameerika kogemusega seotud kultuurilavastustes. Ta rõhutab ka vajadust koguda jätkuvalt perekondadelt materjale, nagu fotod, passid ja kirjad, et kirjeldada ja mõista Portugali kogemusi selles piirkonnas ja kogu Ameerikas tulevaste põlvede jaoks paremini.

Portugali Ameerika digitaalarhiivi kogudele pääsemiseks külastage UMass Lowelli veebisaiti.

Allikad:

Oh Jornal

UMass Lowell

– määratlused:

– Saabi Portugali uuringute keskus: UMass Lowelli uurimiskeskus, mis on pühendatud Portugali kultuuri ja ajaloo uurimisele.

– Portugali Ameerika digitaalarhiiv (PADA): UMass Lowelli Lowelli ajaloo keskuse arhiiv, mis dokumenteerib Portugali-Ameerika kogemusi fotode, dokumentide, filmide ja helisalvestiste kogude kaudu.

– William M. Wood Foundation: Bostonis asuv sihtasutus, mis on andnud toetust PADA laienemise toetamiseks.

– UMass Lowell: Massachusettsi Lowelli ülikool, Massachusettsi osariigis Lowellis asuv avalik teadusülikool.