Apple tutvustab iPhone 15-s täiustatud portreerežiimi ja öörežiimi

Kokkuvõte: Apple avalikustas oma iPhone 15 kaamerarakenduse uusimad funktsioonivärskendused. Täiustatud portreerežiim sisaldab nüüd masinõppetehnoloogiat, mis tuvastab automaatselt inimesi ja lemmikloomi, pakkudes kasutajatele vapustavaid portreelaadseid fotosid. Lisaks on Apple teinud täiustusi öörežiimis, et täiustada hämaras pildistamise võimalusi. IPhone 15-l on ka täiustatud kaamera spetsifikatsioonid koos f/1.6 avaga objektiiviga, 2x telefoto valikuga ja 24-megapikslise võimekusega.

Apple on masinõppetehnoloogia integreerimisega viinud oma tuntud portreerežiimi iPhone 15-s järgmisele tasemele. See uus funktsioon kasutab täiustatud algoritme, et analüüsida foto kompositsiooni ja lülituda automaatselt portreerežiimi, kui inimene või lemmikloom tuvastatakse. Selle uuenduse eesmärk on pakkuda kasutajatele professionaalse välimusega portreesid, ilma et oleks vaja käsitsi reguleerida.

Peale selle saavad kasutajad pärast portreerežiimis pildistamist nüüd fookust erinevate inimeste või lemmikloomade vahel vahetada, tagades soovitud objekti täiusliku esiletõstmise. Kuigi portreerežiimi väljalülitamise ja algse foto taastamise võimalus on olnud saadaval alates selle kasutuselevõtust, lisab see uus värskendus funktsioonile suurema mitmekülgsuse ja loomingulise juhtimise.

Apple on täiustanud ka öörežiimi, võimaldades kasutajatel jäädvustada vapustavaid fotosid isegi rasketes hämaras keskkondades. Kuigi täiustuste üksikasju ei ole avalikustatud, viitab Apple'i pühendumus selle funktsiooni pidevale täiustamisele, et hämaras stsenaariumides võivad kasutajad oodata paremat pildikvaliteeti ja väiksemat müra.

Kaamera tehniliste andmete osas on iPhone 15-l f/1.6 avaga objektiiv, mis laseb kaamera sensorisse rohkem valgust, mille tulemuseks on teravamad ja erksamad pildid. Lisaks pakub 2x telefoto võimalus kasutajatele täiustatud suumimisvõimalust, võimaldades neil jäädvustada objekte kaugelt ilma pildikvaliteeti kahjustamata. 24-megapikslise võimekusega võivad kasutajad oodata suurema eraldusvõimega fotosid, millel on suurem detail ja selgus.

Üldiselt näitavad Apple'i portreerežiimi ja öörežiimi värskendused koos iPhone 15 täiustatud kaamera spetsifikatsioonidega ettevõtte pühendumust pakkuda oma kasutajatele erakordseid pildistamisvõimalusi. Need edusammud tagavad, et kasutajad saavad jäädvustada suurepäraseid portreesid ja kvaliteetseid fotosid mis tahes valgustingimustes.

Allikad:

– Apple (URL puudub)

Märkus. Allikate jaoks ei esitatud konkreetseid URL-e.