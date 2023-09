Spekulatsioonid algavad, kui fännid ootavad septembris Nintendo Directi

Nintendo fännid ootavad põnevusega septembris toimuva Nintendo Directi esitluse väljakuulutamist, mis on traditsioon, mida ettevõte on varasematel aastatel järginud. Kuigi Nintendo pole sündmust ametlikult välja kuulutanud, on viimased aastad näidanud septembri otseesitluse ühtset mustrit. Kuna mängus Gamescom 2 arendajatele näidatakse kuulujutud Switch 2023 demosid, levivad lekked ja kuulujutud, muutuvad spekulatsioonid üha tugevamaks.

Kuu keskpaik, mis eelneb 21. septembril algavale Tokyo Game Show-le, on ajalooliselt olnud Nintendo jaoks parim aeg esitluse korraldamiseks. Arvestades 2023. aasta lõpuni ilmuvate mängude tihedat ajakava, sealhulgas sellised pealkirjad nagu Super Mario RPG, WarioWare: Move It!, Pokémon Scarlet and Violet DLC ja Detective Pikachu Returns, võivad mõned fännid mõelda, kas Nintendol on õige aeg avalikustada. veelgi rohkem mänge.

Varasemaid aastaid vaadates on Nintendo Directs septembris aga sageli lisanud teadaandeid tulevaste pealkirjade kohta. Kuulujutuveski kihab juba potentsiaalsetest mängudest, mida sellel üritusel esitleda võiks, ja alati on võimalus, et kolmanda osapoole arendajad esitlevad Switchi jaoks oma mitte-Nintendo tiitleid.

Kuigi 2023. aasta on juba täis põnevaid väljalaseid, ootavad fännid ka 2024. aastat, kus võidakse avalikustada Princess Peachi uus mäng ja kuulujutud Luigi's Mansion: Dark Moon remaster. Samuti on oodata Splatoon 3 Side Orderi DLC väljaandmist.

Seda, kas sel aastal septembrikuu Nintendo Direct toimub või mitte, pole veel näha, kuid fännid jäävad lootusrikkaks. Fännide seas läbi viidud küsitlus näitab, et enamus usub, et toimub Direct, 66% eeldab, et esitletakse esimese osapoole tiitleid. 18% arvab, et see võib olla liiga vara pärast hiljutist Wonder Directi, samas kui 7% usub, et Nintendo murrab selle trendi sel aastal.

Üldiselt ootavad Nintendo fännid pikisilmi mis tahes teadet septembri otseülekande kohta, oodates põnevusega, milliseid mänge ja üllatusi ees ootab.

