The Teal Mask DLC väljalaskeajad Pokemon Scarlet ja Violet

Koolitajad kogu maailmas ootavad pikisilmi esimese Pokemon Scarlet and Violet DLC The Teal Mask väljaandmist. Kolmapäeval, 13. septembril käivitatav mängija on uudishimulik konkreetsete väljalaskeaegade kohta oma piirkonnas.

Kinnitatud teabe kohaselt avaldatakse The Teal Maski DLC järgmistel aegadel:

– 6 Vaikse ookeani aja järgi (12. september)

– kell 8 keskaja järgi (12. september)

– 9 Ida aja järgi (12. september)

– kell 2 öösel Ühendkuningriigi aja järgi (13. september)

– 3 Kesk-Euroopa aja järgi (13. september)

– 5 India aja järgi (30. september)

– 9 Jaapani aja järgi (13. september)

Need kellaajad võivad muutuda, kuid mäng peaks käivituma ettenähtud ajal. Mängijad peaksid olema kursis kõigi väljalaskeaja muudatustega seotud teadetega.

Teal Mask on osa The Hidden Treasure of Area Zero DLC-st, mis on mõeldud Pokemon Scarlet ja Violet jaoks. DLC viib mängijad koolireisile Kitakamisse, elavasse külla, mis on täis pidulikke tegevusi ja tänavamüüjaid. Pokemon Company on juba kiusanud uusi taskukoletisi, legende ja tegelasi, keda tutvustatakse filmis The Teal Mask.

Lekked on paljastanud ka lisateavet uute võimete, Pokedexi kirjete ja taskukoletiste kohta nagu Bloodmoon Ursaluna. The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC teine ​​osa nimega The Indigo Disk on kavas välja anda 4. aasta neljandas kvartalis/talvel.

Mängijad, kes soovivad kogeda The Teal Maski DLC-d, peavad omama kas Pokemon Scarlet või Pokemon Violet. Need, kes omavad mõlemat mängu, peavad ostma The Teal Maski eraldi koopiad.

Hoolimata esialgsetest tehnilistest probleemidest, mis mõjutasid mängijate keelekümblust ja kogemusi, lansseerisid Pokemon Scarlet ja Violet väga edukalt, saades kõigi aegade suurimaks Nintendo väljalaseks, mida müüdi esimese kolme päevaga 10 miljonit koopiat.

