Google toob 2. oktoobril turule Pixel Watch 4

Google kavatseb 2. oktoobril esitleda oma kauaoodatud Pixel Watch 4 koos oma lipulaeva Pixeli telefoniliini järgmise iteratsiooniga. Eelmisel aastal välja antud algsel Pixel Watchil oli vananenud kiip ja sellel puudus optimaalne jõudlus. Siiski eeldatakse, et Pixel Watch 2 lahendab need probleemid oma Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 kiibiga, lubades kiiremat jõudlust ja paremat aku kasutusaega.

Üks oluline muudatus Pixel Watch 2 puhul on nõue selle sidumiseks Android-telefoniga. Kui algse Pixel Watchi jaoks oli vaja Android-telefoni, milles töötab Android 8 või uuem, siis uus ajanäitaja töötab ainult telefonidega, milles töötab Android 9.0 või uuem. See tähendab, et ühilduvate Android-telefonide osakaal väheneb 92%-lt ligikaudu 84%-le aktiivsetest mudelitest.

Pixel Watch 2 on eelinstallitud operatsioonisüsteemiga Wear OS 4, samas kui algne Pixel Watch saab tõenäoliselt Wear OS 3 värskenduse. Vaatamata suhteliselt uuema Android-telefoni nõudele on ebatõenäoline, et Pixel Watchi omanikke see mõjutab. kuna enamikul kasutajatel on juba neile spetsifikatsioonidele vastavad telefonid.

Pixel Watch 2 väljalaskmisega soovib Google pakkuda kasutajatele sujuvat ja täiustatud kandmiskogemust. Kasutades uusimaid tehnoloogiaid ja tarkvara, rahuldab ettevõte kasvavat nõudlust täiustatud jõudluse ja funktsionaalsusega nutikellade järele.

Üldiselt peaks 4. oktoobril toimuv üritus näitama Google'i pühendumust innovatsioonile, pakkudes kasutajatele uue põlvkonna seadmeid, mis integreeruvad sujuvalt nende digitaalse elustiiliga.

