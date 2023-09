Jupiter kuulutab välja Nintendo Switchi jaoks mõeldud Picross S+, ainult digitaalsete Picrossi mängude taaselustamise

Picrossi entusiastidel on põhjust tähistada, kuna mänguarendaja Jupiter teatas hiljuti Nintendo Switchi jaoks mõeldud Picross S+ peatsest väljalasest. See põnev uudis tähendab, et üheksa varem ainult digitaalset Picrossi mängu ärkab ellu ja tehakse fännide suureks rõõmuks taas kättesaadavaks.

Aruannete kohaselt sisaldab Picross S+ originaalseid Picross e puslesid ja tutvustab ka järgnevaid Picross e mänge tasuliste puslepakettidena. Lisaks sisaldab komplekt Picross e9, varem Jaapanis eksklusiivset mängu, mis teeb lõpuks oma debüüdi läänes.

Kuigi mäng peaks turule tulema 2024. aastal, on Nintendo Switchis juba mitu Picrossi mängu saadaval neile, kes ei jõua ära oodata. Üks näide on Picross S Genesis & Master System Edition, mis pakub fännidele nautimiseks Sega armastatud tegelaste piktogramme.

Kui iga sisupaketi ja Picross S+ enda hind on 4.99 dollarit, siis kõigi üheksa mängu koguhind on hinnanguliselt 45 dollarit. Vaatamata näiliselt kõrgele hinnasildile saavad innukad Picrossi mängijad kinnitada, et need mängud pakuvad lugematuid tunde aju rahustavat ja sõltuvust tekitavat mõistatuste lahendamist.

Väärib märkimist, et kuigi Picross S+ on fantastiline täiendus Nintendo Switchi teegile, jääb Nintendo Switch Online'i tellimuse kaudu saadaval oleva Mario Super Picrossi plokkide lõikamise kombatav kogemus võrreldamatuks.

Üldiselt on Picross S+ väljakuulutamine ja ainult digitaalsete Picrossi mängude taaselustamine pusležanri fännidele teretulnud. Võib-olla julgustab see väljalase ka Jupiterit tooma lääne turule rohkem Jaapanis eksklusiivseid Picrossi tiitleid, täites innukate mängijate soove, kes on igatsenud neid mänge kogeda.

