Apple'i prillide paljutõotav potentsiaal: lähivaade hiljutistele patentidele

Keset väga oodatud Vision Pro VR-peakomplekti ümbritsevat suminat tundub, et jutt Apple’i prillidest on jäänud tagaplaanile. Mais tekitati kahtlusi nende liitreaalsuse (AR) prillide tegeliku väljalaske suhtes, arvestades Vision Pro olemasolu. Siiski on erinevad põhjused, miks Apple’i prillidel võib turul siiski koht olla.

Mugavus ja praktilisus mängivad kasutajakogemuses üliolulist rolli. Mitte iga olukord ei nõua Vision Pro toorest jõudu ja pidev peakomplekti kandmine võib muutuda tüütuks. Sageli eelistatakse kergeid seadmeid, mis pakuvad mugavust ja kiiret funktsionaalsust. Tundub, et Apple mõistab seda, nagu näitas hiljutine patenditaotlus, mis kirjeldab AR-seadme erinevaid põnevaid funktsioone.

Üks patendis esile tõstetud omadus on digitaalne kroon, mis tagab lihtsa navigeerimise. See võimaldab kasutajatel hõlpsalt sirvida teateid, pilte ja isegi muusikat esitada. Põhimõtteliselt meenutab see funktsioon heads-up ekraani (HUD), mis meenutab nutikella võimalusi, kuid ilmub otse kasutaja silme ette.

Kui Apple aga kavatseb prillid elujõuliseks muuta, tuleks kasutusele võtta multitegumtöötlusvõimalused. Hiljutised aruanded näitavad, et Apple töötab kahe uue Vision Pro mudeli kallal, millest üks on mõeldud tarbijaturule. Tekivad spekulatsioonid, kas see tarbijatele keskendunud mudel on Apple Glasses või võib-olla on prillid selle uue iteratsiooniga asendatud.

Kuna Apple'i Wonderlusti üritus on kavandatud täna, on lootust saada värskendusi kõigi nende riistvaraprojektide kohta. Sellegipoolest on oluline märkida, et mitte kõik patendid ei realiseeru realiseeritud toodete või funktsioonidena. Alles aeg paljastab tõeliselt Apple'i plaanid AR-peakomplektide valdkonnas.

Allikad: Apple'i patenditaotlus