Vanemad valmistavad ette peo haruldase südamepuudulikkusega sündinud tütre auks

Nelja-aastase Rose'i vanemad Sue ja Katie O'Leary-Hall jätsid oma tütrega lõplikult hüvasti 4. septembril, vahetult enne plaanitud kooli algust. Pool-in-Wharfedale'ist pärit Rose'il oli terminaalne südamedefekt, mida tuntakse katkenud aordikaare nime all, mis on äärmiselt haruldane haigus, mis mõjutab ühte 50,000 XNUMX beebist.

Rose oli hiljuti läbinud keerulise kirurgilise protseduuri, lootes oma südant parandada – protseduur, mille üle tema vanemad ja tuhanded tema selja taga kogunevad toetajad uskusid, et see muudab tema elu. Kahjuks oli Rose'i süda tema seisundi tõttu liiga kahjustatud ja operatsioon ei olnud edukas.

Sue kirjeldas Rose'i kui jõudu, öeldes, et ta on elu jooksul ületanud uskumatuid raskusi. Sue ja Katie on oma energilise ja elava tütre kaotusest muserdatud.

Rose auks on perekond otsustanud traditsioonilist matust mitte korraldada, vaid hoopis peo korraldada. Nad tahavad tähistada Rose'i elu ja meenutada tema armastust libisevate kleitide, kobarate ja Shakira saatel tantsimise vastu.

Suel ja Katiel on poeg Will, keda Sue kandis. Rose'i kandis Katie pärast seda, kui nad läbisid edukalt IVF-ravi, mis ammendas nende säästud. Kuna Sue oli juba lapse sünnitanud, ei vastanud nad NHS-i ravile. Rutiinse skaneeringu käigus avastasid arstid Rose'i südamedefekti ja teatasid paarile, et nende tütre võimalused üle nädala ellu jääda on väikesed.

Kolmepäevasena läbis Rose Norwoodi protseduuri, millele järgnes raske 17-päevane võitlus tema elu eest. Rose trotsis taas võimalusi, kui elas kümne kuu vanusena üle insuldi ja teise operatsiooni.

Selle aasta augustis jõudis Rose lõpuks punkti, kus ta oli vajalikuks südameoperatsiooniks piisavalt tugev. Kuigi algselt tundus operatsioon edukas, avastasid kirurgid, et Rose'i südames ei olnud elektrilisi impulsse. Ta vajas täiendavaid operatsioone, sealhulgas südamestimulaatori paigaldamist.

Kahjuks hakkas Rose'i süda veritsema neli päeva pärast operatsiooni. Vaatamata kirurgide jõupingutustele kahjustusi parandada, tekkis veelgi komplikatsioone. Rose'i neerud ütlesid üles ja teda hoiti elutoe peal, kuni tehti kindlaks, et enam pole midagi teha.

Rose'i surmaga kaasnev rahaline koorem suurendab perekonna emotsionaalset stressi. Rose'i peo kulude katmiseks ning Sue ja Katie toetamiseks sel raskel ajal on loodud ühisrahastuse leht. Perekond on tänulik toetuse eest, mida nad on saanud Martin House'i hospiitsi töötajatelt, kes võimaldasid neil pärast Rose'i surma koos aega veeta.

