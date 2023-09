Panasonic kuulutab välja täiustatud automaatse teravustamise ja täiustatud funktsioonidega Lumix G9 II

Täna avalikustas Panasonic väga oodatud Lumix G9 II, mis on oma lipulaeva G9 Micro Four Thirds (MFT) kaamera järglane. G9 II on mõeldud hübriidloojatele, kes eelistavad nii fotosid kui ka videoid. Selle kaamera silmapaistvaks omaduseks on täiustatud automaatse teravustamise süsteem, mida esmakordselt tutvustati Panasonic Lumix S5 II-s.

Uus automaatse teravustamise süsteem pakub kiiremat ja täpsemat teravustamist koos täiustatud 779 faasituvastussüsteemiga. See sisaldab ka täiustatud objektituvastus- ja jälgimisalgoritme, mis võimaldavad tõhusalt jälgida inimesi, loomi (sh silmi), autosid ja mootorrattaid. Kuigi tunnustatud objektide valik ei pruugi olla nii ulatuslik kui teiste kaubamärkide puhul, hõlmab see põhivaldkondi, millele enamik fotograafe keskendub.

G9 II sees on äsja disainitud 25.2 MP Live MOS MFT-andur, mis on ühendatud uhiuue töötlemismootoriga. Kaamera kasutab kõrge eraldusvõimega pikslite nihutamise režiimi, mis võimaldab käes hoides pildistada 100 MP pilte. ISO reiting jääb vahemikku 100 kuni 25,600 XNUMX.

G9 II sarivõtte kiirus on muljetavaldav 60 kaadrit sekundis pideva autofookusega, mida saab elektroonilise katiku abil ilma automaatse teravustamiseta suurendada 75 kaadrit sekundis. Mehaanilise katikuga pakub kaamera veidi aeglasemat sarivõtte kiirust 14 kaadrit sekundis (AF-S) või 10 kaadrit sekundis (AF-C). Lisaks on olemas sarivõtteeelne režiim, mille saab seadistada jäädvustama tegevust 1.5, 1 või 0.5 sekundit enne katiku täielikku vajutamist, tagades, et ükski oluline moment ei jääks vahele.

Lumix G9 II ühildub paljude Panasonicu, Olympuse, Leica ja teiste kaubamärkide Micro Four Thirds objektiividega, pakkudes fotograafidele laialdast arsenali igas pildistamisolukorras. Panasonic on täiustanud ka oma pildistabilisaatorisüsteemi kuni 8 astmelise kehasisese stabiliseerimise (BIS) ja täiustatud Active IS-iga, mis tagab täiendava stabiliseerimise liikumise ajal.

Videovõimaluste osas pakub G9 II 5.7K 60p, 4K 120p või FullHD 240p max video eraldusvõimet. See suudab salvestada täisanduri abil 4-bitises vahekorras 2:0:10, pakkudes V-Logis pildistamisel kuni 13 dünaamilist vahemikku. Kaamera toetab salvestamist Apple ProResis ja võimaldab kasutajatel luua ja installida oma reaalajas LUT-sid või valida 19 valmis LUT-i hulgast.

G9 II keredisaini on eelkäijaga võrreldes viimistletud ja sellel on lamedam ülaosa, mis meenutab Lumix S5 II. Ülemine ekraan on asendatud eraldi funktsioonikettaga ja üldine paigutus jääb olemasolevatele Panasonicu laskuritele tuttavaks. Kaameral on 3-tolline 1,080 3,680-punktiline liigendekraan ja XNUMX XNUMX-punktiline elektrooniline pildiotsija.

Lumix G9 II on saadaval novembri lõpus alghinnaga 1,899 dollarit / 1,699 naela ainult kere eest. Ühendkuningriigis müüakse seda kahes komplektis: ühes on Panasonicu 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS objektiiv hinnaga 1,899 naela ja teine ​​Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH. objektiiv hinnaga 2,249 naela.

Üldiselt on Panasonic Lumix G9 II muljetavaldav kaamera, millel on täiustatud autofookus, pildistabilisaator ja videofunktsioonid. See pakub mitmekülgset pildistamiskogemust hübriidloojatele, kes nõuavad kvaliteetseid fotosid ja videoid.

