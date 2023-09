Panasonic G9 II: revolutsiooniline uuendus fotograafidele 2023. aastal

Panasonic G9 II on algse G9 kaamera kauaoodatud järeltulija ja see ei valmista pettumust. Kuigi see võib oma eelkäijast erineda, osutub G9 II oma funktsioonide ja võimaluste poolest sama revolutsiooniliseks.

Üks märkimisväärne edasiminek on kaamera kere disain. G9 II sarnaneb väga S5 II-ga, mis on tervitatav muudatus. Valimiskettad ja nupud on paigutatud nii, et neile oleks lihtne juurde pääseda, ning täiendava kohandatava nupu lisamine objektiivi kinnituse lähedal suurendab kaamera mitmekülgsust.

Üks negatiivne külg on aga elektroonilise pildiotsija (EVF) alandamine algsest G9-st. G9 II-l on vähendatud suurendusteguriga 3.69 miljoni punktiga EVF. Kuigi endiselt tõhus ja sobib kaasaegsele kaamerale, jääb see eelkäijaga võrreldes alla.

Kapoti all on G9 II-l märkimisväärsed muudatused ja kolm peamist täiustust, mis väärivad esiletõstmist. Kaamera sisaldab nüüd Panasonicu uusimat faasituvastuspõhist hübriidset automaatse teravustamise süsteemi, mis pakub nii loomade kui ka inimeste jaoks täpset objekti tuvastamist. See automaatse teravustamise süsteem on töökindel ja kiire, tagades täpse teravustamise erinevates pildistamisolukordades.

Lisaks on täiustatud kehasisest pildistabilisaatorit (IBIS), mis tagab kuni kaheksa stabiliseerimispeatust. See funktsioon võimaldab fotograafidel jäädvustada teravamaid pilte, eriti vähese valguse tingimustes või teleobjektiivide kasutamisel. G9 II stabiilsus on samaväärne oma klassi teiste juhtivate kaameratega.

Lisaks on kaamera varustatud 25-megapikslise sensoriga, mis sarnaneb GH6-le. Kuigi GH6 sensoril on probleeme müra ja detailide kadumisega madalamate ISO-de juures, näitab G9 II pildikvaliteedi paljutõotavaid täiustusi, eriti ISO-de puhul 800-ni.

Vaatamata sellele, et G9 II on disainitud fotograafe silmas pidades, pakub see siiski muljetavaldavat valikut videosalvestusrežiime. Kuigi sellel ei pruugi olla meediumivalikuna CF Expressi, on kahe SD-kaardi pesadesse salvestatud H.265 tihendus enamiku kasutajate vajaduste jaoks enam kui piisav.

Üldiselt on Panasonic G9 II murranguline kaamera, mis vastab fotograafide vajadustele. Täiustatud autofookuse, täiustatud stabiliseerimise ja täiustatud sensoriga seab G9 II 2023. aastal Micro Four Thirds kaameratele uue standardi.

