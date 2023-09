Paige ja Microsoft teevad koostööd pildipõhise AI mudeli loomisel digitaalse patoloogia jaoks

By

Tervishoiutehnoloogiaettevõte Paige teatas koostööst Microsoftiga, et töötada välja pildipõhise tehisintellekti (AI) mudel digitaalse patoloogia ja onkoloogia rakenduste jaoks. Selle koostöö eesmärk on kasutada ära Microsofti pilveinfrastruktuuri ja Paige'i ulatuslikku patoloogiapiltide andmekogumit, et luua tehisintellekti mudeleid, mis annavad vähipatoloogiast enneolematu ülevaate.

Paige'i varasemate saavutuste hulka kuulub mudeli väljatöötamine, mis kasutab enam kui miljardit pilti 1 500,000 patoloogia slaidist, mis hõlmavad erinevat tüüpi vähki. Koostööga plaanib Paige uude tehisintellekti mudelisse lisada kuni 4 miljonit digiteeritud mikroskoopiaslaidi, mis esindavad erinevaid vähitüüpe. Mudeli koolitamiseks ja haiglates ja laborites kasutuselevõtuks kasutatakse Microsofti superarvutite infrastruktuuri.

Desney Tan, Microsoft Health Futuresi asepresident ja tegevdirektor, väljendas koostööst entusiasmi, öeldes: "Ühendades Microsofti maailmatasemel teadusuuringute ja pilveinfrastruktuuri Paige'i sügavate teadmiste ja suuremahuliste andmetega, loome uusi tehisintellekti mudeleid, mis võimaldavad enneolematuid teadmisi vähi patoloogiast.

Selle aasta alguses teatasid Paige ja Microsoft oma ühistest jõupingutustest AI-põhise diagnostika ja pilvepõhiste patsiendihoolduslahenduste väljatöötamiseks. Partnerlus hõlmab Microsofti investeeringut Paige'i, et toetada uuenduslike tervishoiutehnoloogiate arendamist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Paige'i koostöö Microsoftiga kujutab endast olulist edasiminekut digitaalpatoloogia valdkonnas. Kasutades tehisintellekti võimsust ja võimendades tohutul hulgal pildiandmeid, on selle partnerluse eesmärk parandada vähi diagnostikat ja anda tervishoiutöötajatele hindamatut teavet vähi patoloogia kohta.

