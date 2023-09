Overwatch 2 kangelaste ajastute ja sünnipäevade vastuolud

Overwatch 2, populaarse esimese isiku tulistamismängu väga oodatud järg, avaldas hiljuti oma ametlikul veebisaidil kanoonilised sünnikuupäevad ja vanused iga oma 38 kangelase kohta. Kuigi mõnel neist vanustest on mõtet, on mitmeid ebakõlasid, mis on pannud fännid kukalt kratsima ning seadma kahtluse alla mängu ajaskaala ja õpetuse.

Üks silmapaistvamaid näiteid selle vastuolu kohta on uue tugikangelase Kirikoga. Mängu pärimuses öeldakse, et Kiriko kasvas üles Genji ja Hanzoga ning treenis nendega koos mõõgaviise. Ametliku vanuse järgi on Genji ja Hanzo aga vastavalt 37- ja 40-aastased, Kiriko aga vaid 21-aastane. See vanusevahe ei lähe kokku meie teadaoleva kunsti ja looga.

Fännid on välja toonud ka muid veidrusi ja ebakõlasid. Näiteks on Sojourn nüüd 47-aastane, kuid tema õde Valentine oleks pidanud sünnitama Sojourni õetütre 14-aastaselt, mis tundub väga ebatõenäoline. Lisaks ei tundu vanusevahe Pharahi ja Mercy vahel, kes on nüüdseks kanooniliseks paariks tunnistatud, vastavat Ana päritoluloo kunstile.

Üldiselt, kuigi Overwatchi lugu on aastate jooksul läbi teinud palju muutusi ja raputusi, näib, et fookus on olnud pigem elava maailma ja narratiivi loomisel kui järjepideva ajakava tagamisel. Kuigi need ebakõlad võivad mõnele fännile meelehärmi tekitada, on oluline meeles pidada, et Overwatchi lugu räägib lõppkokkuvõttes pigem tegelaste vibratsioonidest ja kogemustest, mitte nende vanuse eripäradest.

