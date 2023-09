Overwatch 2 meeskond kinnitab muudatusi konkurentsivõimelises mängus, kuid mitte kõiki täiustusi peagi

Overwatch 2 meeskond on tunnistanud, et mängu praeguses konkurentsiseisundis on teatud probleeme ja nad töötavad vajalike täiustuste kallal. Üks peamisi tõstatatud probleeme on auastmete arvutamise läbipaistvuse puudumine. Mängijad on väljendanud rahulolematust uue süsteemiga, märkides, et see ei ole rahuldust pakkuv ja võib isegi pärast võidetud mänge kaasa tuua pingelanguse.

Overwatchi mängudirektor Aaron Keller on nende probleemidega tegelenud ja kinnitanud, et muudatused on käimas. Üks probleem, mille ta esile tõstis, on MMR-i lagunemise kasutamine, mis võib põhjustada mängijate hälbeid, kui nad pole sageli teatud rolli mänginud. Meeskond kavatseb olla läbipaistvam selle kohta, kuidas lagunemine auastmeid mõjutab, ja teeb selle probleemi lahendamiseks muudatusi.

Keller mainis ka võimalust tuua tagasi oskuste reitingu mõõtmine algsest Overwatchi mängust, kuid pole veel kindel, kas see juhtub. Meeskond uurib erinevaid võimalusi ja hindab kogukonna tagasisidet.

Nende muudatuste ajakava osas tehakse lühiajaliselt mõned kohandused, näiteks MMR-i lagunemise käsitlemise täiustused. Suuremad muudatused viiakse aga ellu järgmise aasta alguses. Meeskonna eesmärk on muuta reitingusüsteem läbipaistvamaks, pakkuda sagedamini aruandlust, leevendada kõrgete oskuste tasemetel rühmitamise piiranguid ja kehtestada uusi võistluspreemiaid.

Kuigi need värskendused võivad veidi aega võtta, on Overwatch 2 meeskond pühendunud mängijatele rahuldustpakkuvama ja rahuldust pakkuvama võistluskogemuse loomisele.