Oscar Health nimetab majanduskasvu ja strateegia edendamiseks ametisse uued juhid

New Yorgis asuv tervisekindlustusfirma Oscar Health on teatanud kahest peamisest juhi ametissenimetamisest, et tugevdada oma juhtmeeskonda. Kerry Sain on määratud +Oscari tegevasepresidendiks, Steven Kelmar aga asub tegevdirektori asepresidendiks ja personaliülemana.

Oscar Health tõi 2021. aastal turule +Oscari – platvormi, mis pakub teenusepakkujate toetatud ja piirkondlikele terviseplaanidele samu teenuseid ja tehnoloogilisi võimalusi nagu suuremad terviseplaanid. Oma varasemas rollis Aetna kaubanduse kasvujuhina juhtis Sain meditsiiniliste turgude äritegevust. Oma uues rollis +Oscaris vastutab Sain ettevõtte turule mineku strateegia eest.

Varem Aetnas ja CVS Healthis juhtivatel kohtadel töötanud Kelmar toob Oscar Healthile kaasa rikkaliku kogemuse. Aetna personaliülemana ja tegevasepresidendina juhtis ta esimehe ja tegevjuhi bürood, täites samal ajal ka erinevaid strateegilisi ja rakenduslikke ülesandeid. Oscar Healthis on Kelmaril võtmeroll ettevõtte ettevõtte strateegia ja tegevjuhtimise protsesside suunamisel.

Oscar Healthi tegevjuht Mark Bertolini väljendas oma usaldust Kelmari juhtkonna vastu, öeldes: "Steve on saavutanud uskumatuid tulemusi ettevõtte väärtuse loomise ja tulemuslikkuse kiirendamisel." Ta lisas, et Kelmari kogemused ja ettevõtte missiooniga vastavusse viimine aitavad kaasa kasvule ja peamiste strateegiliste eesmärkide saavutamisele.

Lisaks Oscar Healthile on ka teised tervishoiuettevõtted teinud märkimisväärseid juhtivaid ametisse nimetamisi. Shannon Werb on määratud virtuaalse psühhiaatria- ja teraapiaplatvormi Array Behavioral Care tegevjuhiks. Dr Sara Gotheridge asub peaarsti rolli, samas kui Ben Schlang töötab finantsjuhina. Need juhid toovad oma ulatusliku tausta tervishoiu valdkonnas Array Behavioral Care'i, tagades kvaliteetsete kliiniliste teenuste osutamise ja tõhusa finantsjuhtimise.

Vahepeal on Bostonis asuv meditsiinitehnoloogia ettevõte Elucid, mis on spetsialiseerunud AI-toega südame-veresoonkonna haiguste pildianalüüsi tarkvarale, palganud Windi Hary regulatiivküsimuste ja kvaliteedijuhtimise vanemasepresidendiks. Hary teadmised regulatiivsete projektide ja dokumentide alal, samuti kvaliteedijuhtimisest rahvusvahelistes jurisdiktsioonides on väärtuslikuks väärtuseks Elucidi südame-veresoonkonna haiguste vastu võitlemise missiooni edendamisel.

Need juhtide ametisse nimetamised peegeldavad tervishoiuorganisatsioonide pühendumust oma juhtmeeskondade tugevdamisele ja majanduskasvu edendamisele strateegiliste algatuste kaudu.

