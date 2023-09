Oppo pakub kasutajatele tasuta akuvahetust

Väidetavalt plaanib Oppo oma kasutajatele kasutusele võtta uue akuvahetusteenuse, mis võimaldab neil vajadusel nutitelefoni akusid tasuta vahetada. Väidetavalt on esimene seade, mis sellest algatusest kasu saab, Oppo A2 Pro 5G, mis peaks Hiina turule jõudma 15. septembril.

Silmapaistvate näpunäidete Digital Chat Station ja Whylab sõnul pakub Oppo nelja aasta jooksul tasuta akuvahetust. Kui aku töövõime langeb selle perioodi jooksul alla 80 protsendi, vahetab Oppo aku müügijärgse teeninduse raames. Eeldatavasti tehakse see poliitika teatavaks koos Oppo A2 Pro 5G turuletoomisega.

Oppo A2 Pro 5G on juba mõnda aega olnud kuulujuttude ja spekulatsioonide objektiks. Varasemad lekked viitavad sellele, et seadmel on 6.7-tolline täis-HD+ AMOLED-ekraan, mille värskendussagedus on 120 Hz. Selle toiteallikaks on MediaTek Dimensity 7050 SoC ning sellel on erinevad RAM-i ja salvestusvõimalused, sealhulgas 8 GB + 256 GB, 12 GB + 256 GB ja 12 GB + 512 GB. Väidetavalt on nutitelefonil ka kolmekordne tagakaamera seadistus, mida juhib 64-megapiksline põhisensor, ja 8-megapiksline esikaamera selfide tegemiseks. Lisaks eeldatakse, et sellel on 5,000 mAh aku.

Akuvahetusteenus on Oppo kasutajatele teretulnud täiendus, pakkudes neile meelerahu teadmisega, et nende seadme akut saab vajadusel tasuta välja vahetada. Jääb üle oodata, kas seda teenust laiendatakse tulevikus ka teistele Oppo seadmetele.

Allikad: [Digital Chat Station, Whylab]