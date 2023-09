Oppo A2 Pro: lekkinud tehnilised andmed ja käivitamise kuupäev

Weibost lekkinud teabe kohaselt kavatseb Oppo peagi Hiinas turule tuua kuulujutud Oppo A2 Pro nutitelefoni. Eeldatav turuletoomise kuupäev on 15. september. Kuigi Oppo pole veel ühtegi üksikasju ametlikult kinnitanud, on lekkinud spetsifikatsioonid tekitanud nutitelefonide entusiastide seas elevust.

Kuuldavasti on Oppo A2 Pro 6.7-tolline kumerate servadega täis-HD+ AMOLED-ekraan ja 120 Hz värskendussagedus. Väidetavalt on sellel ka võimas 5,000 mAh aku ning kuni 12 GB muutmälu ja 512 GB salvestusruumi tugi.

Telefoni kujutistel on ümmargune kaamerasaar, mis sisaldab kolmekordset tagumise kaamera seadistust ja LED-välklampi. Oppo A2 Pro on elegantses mustas värvivalikus.

Hiljutiste väljalasete osas tõi Oppo Indias turule Oppo A38, mille hind on alla Rs. 15,000 38. Oppo A5,000-l on kaheksatuumaline MediaTek Helio SoC, 33 mAh aku koos 6.56 W juhtmega SuperVOOC kiirlaadimise toega ja 90-tolline HD+ LCD-ekraan 720 Hz värskendussagedusega ja kuni 13 niti heledus. See töötab Android 13.1-põhisel ColorOS 50-l ja on varustatud kahe tagumise kaamerasüsteemiga, mis koosneb 2-megapikslisest AI-toega esmasest andurist ja XNUMX-megapikslisest teisest sensorist.

Oodates Oppo ametlikku kinnitust, ootavad fännid pikisilmi Oppo A2 Pro turuletulekut ja selle potentsiaalseid tipptasemel funktsioone ja spetsifikatsioone.

Allikas: Weibo kohta lekkinud teave.