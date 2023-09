Indie ronimismäng "Ainult üles" eemaldati ootamatult Steami poest

Populaarne indie ronimismäng "Only Up", mis kogus Twitchis tohutult järgijaid, eemaldati ootamatult arvutimängude poest Stream. Mängu arendaja, tuntud kui Indiesolodev, tõi selle eemaldamise põhjuseks kuudepikkuse stressi.

Nüüdseks eemaldatud mängule lisatud Steami plaastri märkuses selgitas Indiesolodev, et "Only Up" oli nende esimene mänguarendustegevus, mis loodi loomingulistel eesmärkidel ja oma oskuste proovile panemiseks. Kuid mäng oli neile kuude jooksul palju stressi tekitanud. Nad avaldasid soovi jätta mäng selja taha ja keskenduda enda heaolule.

Mängudisaini üliõpilasena väljendas Indiesolodev, et nad ei soovi enam "Only Up" toetamise kohustust ja kavatsevad selle asemel teha pausi ja jätkata oma haridusteed. Samuti mainisid nad oma plaane arendada välja oma järgmine mäng, millel oleks erinev žanr, seade ja keskenduks kinematograafiale.

Vaatamata sellele, et Indiesolodev on "Only Up" sooloarendaja, kavatseb ta järgmise mängu jaoks, mille esialgne pealkiri on "Kith", teha koostööd meeskonnaga. Mängu "Ainult üles" eemaldamine Steami poest tähistab mängu mängijate jaoks kättesaadavuse lõppu.

„Ainult üles” on saanud Steamis positiivseid hinnanguid alates selle ilmumisest 2023. aasta mais, kusjuures 71% arvustajatest märkis seda positiivse kogemusena. Mäng järgnes loole Jackie-nimelisest teismelisest, kes pidi vaesusest pääsemiseks ja enda kohta tundma õppima ronima mängu maailma tippu.

Kuigi mäng meelitas krüptofänne oma viidetega Goblintowni NFT-dele, esitati kaebusi ka NFT-kunsti kasutamise kohta. On tekkinud spekulatsioone, et mängu eemaldamine võib olla seotud autoriõigustega kaitstud materjali, sealhulgas olemasolevate animesaadete ja videomängude muusika kasutamisega.

Üldiselt on "Only Up" ootamatu eemaldamine Steami poest fännid pettunud, kuid Indiesolodevi otsus seada esikohale nende heaolu ja keskenduda tulevasele mänguarendusele on mõistetav.

