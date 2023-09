Ainult üleval, viiruslik mäng Twitchis, tõmmatud Steamist

Populaarne viirusmäng Only Up, mis saavutas suvel Twitchis tohutu populaarsuse, on Steami platvormilt eemaldatud. SCKR Gamesina tuntud mängu looja avaldas soovi mängust edasi minna, kuna see tekitas stressi.

Only Up kogus Twitchis märkimisväärset jälgijaskonda oma ainulaadse Jacki ja Beanstalki looga. Mängus esinesid filosoofilised jutustused ja väljakutseid pakkuv platvorm, kui mängijad üritasid ronida erinevatest ujuvatest objektidest ja keskkondadest üles.

Vaatamata oma edule Twitchis, sai Only Up kriitika osaliseks NFT-viidete lisamise, mängufunktsioonide (nt salvestusfunktsiooni) puudumise ja teise arendaja autoriõigustega kaitstud varade kasutamise süüdistuste pärast. Need vastuolud viisid selleni, et mäng võeti juulis Steamist ajutiselt maha, enne kui see tagasi tuli.

Uuenduspostituses tunnistas Only Upi sooloarendaja nende vigu ja avaldas soovi mängu selja taha jätta. Nad tõid esile mängu tekitatud stressi ning vajaduse meelerahu ja tervenemise järele. Arendaja plaanib teha pausi ja jätkata oma haridusteed, töötades oma järgmise mängu, esialgse nimega Kith, kallal. Sellel uuel projektil on erinev kontseptsioon, žanr ja keskkond, keskendudes kinematograafiale. Samuti avaldas arendaja soovi teha koostööd väikese meeskonnaga, et oma mängukujundusoskusi täiendada.

Nende teadaande kohaselt pole Only Up enam Steamis ostmiseks saadaval. Kuid need, kes on mängu juba ostnud, saavad selle endiselt alla laadida ja mängida. Peaaegu 13,000 XNUMX arvustusega on Only Up enamasti positiivne hinnang.

Allikad:

– Algne artikkel: [Sisesta allika URL]

– Definitsioonid: Twitch – reaalajas voogesituse platvorm mängijatele;

NFT – Non-Fungible Token, plokiahela platvormile salvestatud unikaalse omandiõigusega digitaalne vara;

Steam – videomängude digitaalne levitamisplatvorm.