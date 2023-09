OnePlus käivitab OnePlus 14 jaoks mõeldud Android 11 avatud beetaprogrammi

OnePlus tutvustas hiljuti oma esimest avatud beetaprogrammi Android 14 jaoks, mis võimaldab OnePlus 11 omanikel värskendust enne selle ametlikku väljaandmist testida. Android 14-l põhinev OxygenOS 1 Open Beta 14 on nüüd saadaval OnePlusi veebisaidilt allalaadimiseks.

Open Beta programm annab kasutajatele võimaluse kogeda OxygenOS 14 uusi funktsioone ja täiustusi. Kuna see on aga esimene avatud beetaversioon, ei pruugi mõned funktsioonid kohe saadaval olla. OnePlus kinnitab, et värskenduse järgmistesse versioonidesse lisatakse rohkem funktsioone.

Praegu on Open Beta 1 piiratud OnePlus 11-ga ja on saadaval teatud piirkondades, nagu Põhja-Ameerika ja India (piiratud arvu testijatega). Kahjuks pole Euroopa kasutajatel juurdepääsu Open Beta värskendusele. Uuenduse installimiseks saavad kasutajad alla laadida vajalikud failid OnePlusi veebisaidilt ja kasutada OxygenOS-i sisseehitatud käsitsi värskendamise tööriista. Oluline on märkida, et Android 13-le naasmiseks on vaja tehaseseadetele lähtestada.

Algselt oli OnePlus teatanud, et OxygenOS 14 toob jõudluse täiustused "Trinity Engine" kaudu ja see pidi turule tulema 25. septembril. Google'i ootamatu Android 14 viivitus Pixeli telefonidele viitab aga sellele, et OnePlus võib ka nende kavandatud väljalaskekuupäeva vahele jätta. OnePlus ei ole veel selle võimaliku viivitusega tegelenud.

Allikas: OnePlusi kogukonna foorumid

