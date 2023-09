Starfieldis Zero-G Combati avastamine: püüdlus, mida tasub ette võtta

Starfield, Bethesda poolt välja töötatud väga oodatud avatud maailma RPG, lööb mänguringkonnas laineid oma kaasahaarava mänguviisi ja tohutu universumiga, mida uurida. Mängus saadaolevate arvukate ülesannete hulgast paistab põnev kogemusena silma eelkõige üks: "Sure Bet".

See Alpha Centauri süsteemis asuv kõrvalülesanne algab väikesest tööstuslinnast Gagarin Landingist. Mängijad kohtuvad Lizzyga, baarmeniga, kes soovib väärtusliku ja kalli alkoholiga ettevõtete juhtide tähelepanu köita. Tema palve täitmiseks peavad mängijad asuma missioonile, et leida mahajäetud kaubalaeval kadunud märjuke.

Selle püüdluse eristab laeval kohatud nullgravitatsioonivõitluse ootamatu pööre. Kui mängijad uurivad mahajäetud laeva, tekib tehisgravitatsiooni talitlushäire, mille tõttu kõik, sealhulgas mängija, objektid ja kosmosepiraadid, hõljuvad null-G-s iga 30 sekundi järel. See dünaamiline raskusjõu nihutamine pakub ainulaadset ja erutavat lahingukogemust.

Kasutades gravitatsiooni nihkeid enda kasuks, saavad mängijad kiiresti manööverdada kõrgematesse kohtadesse või võtta sihikule vaenlasi, kes on varjust välja löödud ja hõljuvad vabas õhus. Võitlus muutub veelgi lõbusamaks, kui mängijad saavad kasutada relvi, nagu jahipüssid, mille tulemuseks on lõbusad hetked, kui nad lükatakse tagasi seintesse.

Lisaks võitlusele on raskusjõu nihked ka kergete läbisõidumõistatuste aluseks, lisades otsingule veel ühe kihi naudingut. Mängijad peavad liikuma läbi laeva, manööverdama läbi ujuva prahi, säilitades samal ajal oma hoogu ja lahendama edenemiseks mõistatusi.

"Kindel panus" esitleb muljetavaldavat füüsikamootorit Starfieldis. Vaatamata sellele, et konsoolide lukustatud 30 kaadrit sekundis kaadrisagedust kritiseeritakse, demonstreerib ülesanne mängu tohutut potentsiaali ja väga üksikasjalikku maailma. Võimalus täpselt jälgida ja säilitada iga objekti, relva ja tegelase asukohta, kokkupõrkeid ja hoogu iga raskusjõu nihke ajal annab tunnistust mängu tehnilistest võimalustest.

Siiski väärib märkimist, et paljud teised Starfieldi ülesanded ei kasuta neid füüsika- ja simulatsioonisüsteeme täielikult. Kuigi see ülesanne on suurepärane näide sellest, mida mäng võib saavutada, võivad mängijad soovida rohkem ülesandeid, mis neid uudseid mehaanikaid ära kasutaksid.

Üldiselt pakub "Sure Bet" quest põnevat ja meeldejäävat kogemust Starfieldi universumis. Null-G võitluse ja kaasahaarava mänguviisiga demonstreerib see Bethesda pühendumust kaasahaaravate ülesannete pakkumisele, mis lähevad kaugemale traditsioonilistest tõmbamisstiilis missioonidest. See on ülesanne, mis tasub ettevõtmist igale Starfieldi mängijale, kes otsib adrenaliinirohket seiklust.

Allikad:

– Starfield: Bethesda Game Studiosi uusim avatud maailma RPG

- "Sure Bet" ülesanne Starfieldis