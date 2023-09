Mängu Only Up looja eemaldab mängu Steamist, viidates stressile

Üliväljakutsuva indie-mängu Only Up on selle looja selle tekitatud tohutu stressi tõttu Steamist maha võtnud. SCKR Gamesi poolt välja töötatud mängu on varem süüdistatud teatud mängusiseste varadega seotud autoriõiguste rikkumises. Vaatamata selle populaarsusele YouTube'i kasutajate ja Twitchi striimijate seas otsustas looja mängu Valve poe lehelt eemaldada, väljendades soovi sellega edasi liikuda.

Oma haripunktis kogus Only Up Twitchis umbes 280,000 5.6 samaaegset vaatajat ja YouTube'i kasutaja Darren Jason Watkinsi video, tuntud kui IShowSpeed, kogus vaid kahe kuuga XNUMX miljonit vaatamist.

Mängu arendamisega seotud pinged viisid aga looja selle Steamist eemaldamiseni. Stuudionime SCKR Games all tegutsev arendaja tunnistas avalduses vigu ning väljendas vajadust vaimse rahu ja tervenemise järele.

Üksi arendajana kirjeldas looja Only Upi kui nende esimest katset mänguarendusse, mis tehti loovusest ja isiklikust testimisest. Nad mainisid, et mäng on tekitanud neile kuude jooksul märkimisväärset stressi ja et nad tahtsid selle enda taha jätta. Seetõttu on Only Up Steamist eemaldatud ja seda ei saa enam osta.

Looja on nüüd võtnud sihikule uue mängu nimega Kith. Selle projekti eesmärk on pakkuda neile meelerahu ja võimalust jätkata haridusteed mängudisaini vallas. Keskendudes realismile, kinematograafiale ning teistsugusele žanrile ja olustikule, loodavad nad töötada koos väikese meeskonnaga ja parandada oluliselt oma mängukujundusoskusi.

Kuigi Only Up oli saanud Steamis enam kui 12,000 XNUMX kasutajaarvustusega hinnangu "enamasti positiivne", on mäng nüüd märgitud kui "pole saadaval" ja seda ei saa osta. Mängu kirjeldus ja mängijaandmete jaotised selle Steami lehel on aga endiselt kättesaadavad.

