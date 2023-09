Mõelge välja seosed New York Timesi mõistatusmängus

Kokkuvõte: The New York Times on välja andnud uue puslemängu nimega Connections. Mängu eesmärk on kategoriseerida 16 sõnast koosnev komplekt nelja salajasse rühma, leides nende vahel seoseid. Mäng lähtestatakse iga päev ja pakub erinevat raskusastet. Mängijad saavad jälgida oma võiduseeriaid ja võrrelda tulemusi sõpradega. Kui vajate mõistatuse lahendamisel abi, annab mäng vihjeid ja annab vastused. Tänased teemad hõlmavad Halloweeni kaunistusi, telesaateid, mänguautomaatide sümboleid ja numbreid raamatute pealkirjades. Näiteks hõlmab Halloweeni kaunistuste kategooria sõnu nagu nahkhiir, ämblikuvõrk, kõrvits ja hauakivi. Mäng on keeruline, kuid ruudud muutuvad iga päev, pakkudes mängijatele uusi võimalusi mõistatuse lahendamiseks.

Connections on mõistatusmäng, mille on loonud New York Times. Mäng esitab mängijatele 16 sõnast koosneva ruudustiku ja palub neil jaotada sõnad nendevaheliste seoste põhjal neljaks neljaks. Need seosed võivad olla seotud erinevate teemadega, nagu videomängude frantsiiside pealkirjad, raamatusarjade järjed, punased varjundid või ketirestoranide nimed.

Kuigi mõned sõnad võivad tunduda, et need mahuvad mitmesse teemasse, on iga komplekti jaoks ainult üks õige vastus. Et aidata mängijatel seoseid tuvastada, võimaldab mäng neil ruudustikul olevaid sõnu segada ja ümber korraldada.

Iga sõnakomplekt on värvikoodiga, kollast rühma on kõige lihtsam tuvastada ja lillat rühma kõige raskem. Kui mängijad arvavad, et on komplekti tuvastanud, saavad nad oma vastuse esitada. Kui need on õiged, eemaldatakse neli sõna ruudustikust ja paljastatakse neid ühendav teema. Vale arvamine läheb arvesse veana ja mängijatel on enne mängu lõppu neli viga.

Kui mängijatel on raskusi mõistatuse lahendamisega, annab mäng vihjeid ja paljastab mõned vastused. Tänased teemad hõlmavad Halloweeni kaunistusi, telesaateid, mänguautomaadi sümboleid ja numbreid raamatute pealkirjades. Näiteks üks Halloweeni kaunistustest on nahkhiir ja üks telesaadetest on 24.

Ühendused on loodud väljakutseid pakkuvaks ja ruudustikud muutuvad iga päev, pakkudes mängijatele lahendamiseks uusi mõistatusi. Nii et kui te ei suutnud tänast mõistatust lahendada, vaadake kindlasti homme uuesti, et leida uus väljakutse.

Allikas: New York Times