Nvidia värskendab draivereid, et parandada Starfieldi jõudlust RTX 30- ja 40-seeria GPU-del

Nvidia on teatanud automaatsest õhu kaudu värskendusest, mis suurendab Starfieldi jõudlust RTX 30- ja 40-seeria graafikakaartidega kasutajatele. Värskendus sisaldab Resizable BAR-tehnoloogia juurutamist, mis suurendab uusimate GPU-de jõudlust. Testimisstsenaariumide käigus leidis Nvidia, et GeForce RTX 40-seeria lauaarvuti GPU-de jõudlus suurenes pärast värskendust keskmiselt 5 protsenti.

Ühilduvuse tagamiseks rakendatakse värskendust nii olemasolevatele 537.17 draiveritele kui ka äsja välja antud 537.34 draiveritele. Selle värskenduse kõrval on Nvidia kasutusele võtnud ka Starfieldi jaoks ühe klõpsuga optimaalsed sätted, mis lihtsustab kasutaja konkreetse süsteemi jaoks parimate sätete valimist. Lisaks on ettevõte lahendanud Starfieldi Microsoft Store'i versiooni GPU profiili probleemi.

See värskendus tuleb vahetult pärast seda, kui Digital Foundry teatas, et Starfield toimis AMD GPU-dega võrreldes Nvidia ja Inteli GPU-dega oluliselt paremini. Digital Foundry avastas konkreetselt Inteli protsessoritega seotud probleemid ja märkis Starfieldis märkimisväärse 46-protsendilise jõudluse vahe AMD Radeon RX 6800 XT ja Nvidia RTX 3080 vahel. Jääb näha, kas muudetava suurusega BAR-i profiili värskendus aitab ületada Digital Foundry tuvastatud jõudluse puudujääki.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Nvidia draiverite automaatse õhu kaudu värskenduse eesmärk on parandada Starfieldi jõudlust RTX 30- ja 40-seeria GPU-del. Rakendades muudetava suurusega BAR-i ja tutvustades ühe klõpsuga optimaalseid sätteid, püüab Nvidia täiustada Starfieldi mängijate mängukogemust. Kui varasemad aruanded tõid esile erinevused Nvidia, Inteli ja AMD GPU-de jõudluses, siis selle värskenduse eesmärk on lahendada need probleemid ja tuua erinevate riistvara seadistuste vahel ühtlasema mängukogemuse.

