Floridas asuv nScrypt saab patendi modulaarsete otseste mobiilsete digitaalsete tootmissüsteemide jaoks

Floridas asuvale mikroväljastusspetsialistile nScrypt on USA patent Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systemsile antud. Standardsesse tarnekonteinerisse kapseldatud süsteem on mõeldud otseseks digitaalseks tootmiseks (DDM) ja on võimeline töötama paljude materjalidega, sealhulgas termoplastide, metallide ja keraamikaga.

Süsteemil on 3D-printimise võimalused, samuti elektroonikakomponentide valimise ja paigutamise süsteem ning bioreaktor. Integreerides nScrypt's Factory in a Tool tehnoloogia, saab moodulsüsteem toota ka terviklikke funktsionaalseid elektroonikaseadmeid. Süsteem on hõlpsaks transportimiseks kokkupandav ja sisaldab mitmesuguseid täiustatud funktsioone, nagu elektrostaatilise lahendusega põrandakate, integreeritud sidesüsteemid, päikeseenergia ja isegi drooni maandumisplatvorm.

Lisaks sellele patendile on nScrypti uurimisüksus Sciperio teinud olulisi edusamme 3D-printimise tehnoloogias. Nad on oma Factory in a Tool tehnoloogia abil edukalt parandanud 3D-printerskeemide (PCS) jõudlust. Seda tehnoloogiat on kasutatud konformsete kütteelementidega ahelate loomiseks elektroonikaseadmete ja kantava tehnoloogia jaoks. Nad on kasutanud ka tööriista Factory in a Tool CubeSatide tootmiseks USA kosmosejõudude jaoks, näidates süsteemi võimet toota keerulisi manustatud funktsioonidega struktuure.

Selle patendi ja 3D-printimise tehnoloogia edusammudega on nScrypt juhtiv tegija lisaainete tootmise sektoris. Nende modulaarne mobiilne süsteem avab uusi võimalusi lokaliseeritud tootmiseks ja kohandatud osade tootmiseks. See tehnoloogia võib muuta revolutsiooni erinevates tööstusharudes, alates elektroonikast ja lõpetades kosmosetööstusega.

