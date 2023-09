Northern Trust lõpetab vabatahtliku süsinikukrediidi ökosüsteemi esimese etapi

Northern Trust on teatanud kogu tööstusharu hõlmava vabatahtliku süsinikukrediidi ökosüsteemi esimese etapi lõpuleviimisest. Platvorm võimaldab institutsionaalsetel ostjatel täielikult automatiseeritud digitaalse platvormi kaudu pääseda juurde juhtivate projektiarendajate süsinikdioksiidi ühikutele. Kasutades privaatraamatu digitaalset plokiahela tehnoloogiat, ühendab ökosüsteem ostjad süsinikdioksiidi krediidi tarnijatega, kes on keskendunud kasvuhoonegaaside, näiteks süsinikdioksiidi, vähendamisele.

Platvormi kaudu saavad ostjad sümboolsete süsinikdioksiidi ühikutega tehinguid teha otse projekti arendajatega ja need oma süsiniku jalajälje alusel pensionile jätta. See areng on märkimisväärne verstapost Northern Trusti digitaalsete varade ja finantsturgude meeskonna jaoks, kuna nende eesmärk on pakkuda digitaalsete varade jaoks turuliidri platvormi. Tuleviku seisukohalt peetakse ülioluliseks institutsionaalsete klientide võimalust saada juurdepääsu süsinikdioksiidi ühikutele ja anda oma panus süsinikdioksiidi kompenseerimise teekonnale.

Digitehnoloogia kasutamine süsinikdioksiidi ühikute elutsükli haldamisel annab kindlustunde ja läbipaistvuse nii ostjatele kui projekti arendajatele. See lihtsustab haldusülesandeid, muutes kõikidel osalejatel lihtsamaks süsinikdioksiidi ühikute turvalise jälgimise, haldamise ja tehingute tegemise. Platvorm tagab ka täieliku läbipaistvuse kogu vabatahtliku süsinikdioksiidi krediidi kogu elutsükli jooksul.

Northern Trust on teinud koostööd erinevate projektiarendajatega, sealhulgas Go Balance Limited, REDD+ projekti arendaja, kes keskendub metsade hävitamise vältimisele, ja ReGen III, puhta tehnoloogia ettevõte, mis tegeleb kasutatud mootoriõli ringlussevõtuga. Tehingud minimaalse elujõulise toote (MVP) platvormil on täielikult automatiseeritud. Platvormi edasiarendus ja esimene ametlik reaalajas tehing on kavandatud 2023. aasta lõpus.

See algatus on osa Northern Trusti digitaalsete varade ja finantsturgude grupist, mis ühendab meeskonnad, kes vastutavad digitaalsete varade turgude ja traditsiooniliste väärtpaberiteenuste toetamise eest. Ettevõte on olnud väärtpaberite teenindamise digitaalse ümberkujundamise esirinnas, varem plokiahela tehnoloogiat kasutanud erakapitalifondide haldamisel ning toetades võlakirjade tokeniseerimist ja fraktsioneerimist.

