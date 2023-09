Nokia X30 5G hind Indias alandatud: siin on see, mida peate teadma

Nokia teatas hiljuti oma Nokia X30 5G nutitelefoni olulisest hinnalangusest Indias. Ettevõte on vähendanud telefoni hinda Rs. 12,000 30, muutes selle tarbijatele kättesaadavamaks. Nokia X5 XNUMXG-l on muljetavaldavad spetsifikatsioonid ja funktsioonid, mistõttu on see nutitelefonide kasutajatele ihaldusväärne valik.

Nokia X30 5G-l on 6.43-tolline täis-HD+ AMOLED-ekraan, mille värskendussagedus on 90 Hz. Selle toiteallikaks on kaheksatuumaline Snapdragon 695 5G kiibistik, mis pakub kasutajatele kiiret ja tõhusat jõudlust. Telefonil on 8 GB muutmälu ja 256 GB sisseehitatud salvestusruumi, mis tagab kõigi teie failide ja rakenduste jaoks piisavalt ruumi.

Kaamera võimaluste osas on Nokia X30 5G-l kahekordne tagumine kaamera koos 50-megapikslise PureView esmase sensoriga ja 13-megapikslise ülilainurkse sekundaarse sensoriga. Selfide ja videovestluste jaoks on telefonil 16-megapiksline esikaamera.

Seadme Nokia X30 5G ühenduvusvõimaluste hulka kuuluvad 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS ja USB-tüüpi C-port. Telefonil on turvalisuse suurendamiseks ka ekraanisisene sõrmejäljeandur. Lisaks on sellel tolmu- ja veekindluse reiting IP67, mis tagab vastupidavuse erinevates keskkondades.

Nokia X30 5G on varustatud 4,200 mAh akuga, mis toetab 33 W kiirlaadimist. See tähendab, et saate oma seadet kiiresti laadida ja kogu päeva ühenduses olla, muretsemata aku tööea pärast.

Oma elegantse disaini, muljetavaldavate spetsifikatsioonide ja nüüd taskukohase hinnaga Nokia X30 5G pakub suurepärast hinna ja kvaliteedi suhet. See on saadaval Cloudy Blue ja Ice White värvivalikutes.

