HMD Global kuulutab välja uue mobiilseadmete sarja

Soome ettevõte HMD Global, mis on tuntud Nokia kaubamärgiga nutitelefonide tootmise poolest, avalikustas oma plaani tuua oma kaubamärgi all turule uus mobiilseadmete sari. HMD Globali tegevjuht Jean-Francois Baril tegi Linkedinis teate, et uus HMD kaubamärk eksisteerib koos Nokia telefonide ja koostööga avalikustamata partneritega.

Baril väljendas elevust ettevõtte senise teekonna üle “HMD – Nokia telefonide koduks” ja tõi esile järgmise sammu iseseisva turule sisenemisel. Ta rõhutas keskendumist tarbijate vajadustele ja uue telekommunikatsioonimaailma loomisele.

Kuigi konkreetseid üksikasju uute HMD toodete ja nende väljalaskekuupäeva kohta ei ole veel avaldatud, on tõenäoline, et Taiwani tehnoloogiahiiglane Foxconn tegeleb tootmisega, kuna praegu toodavad nad Nokia kaubamärgiga seadmeid.

Eeldatakse, et HMD kaubamärgiga seadmed jätkavad pakkumist eelarve- ja keskmise taseme kategooriale, mis on kooskõlas ettevõtte pühendumusega jätkusuutliku ja taskukohase tuleviku kujundamisel. Kuna endised Nokia juhid juhivad HMD Globalit, annab see ettevõttele võimaluse tugineda kaubamärgi pärandile uue nime all.

Täiendavat teavet uute HMD toodete kohta oodatakse ja värskendusi edastatakse, kui need on saadaval.

Allikad:

– Autor: Jess Weatherbed

- Pilt: Joan Cros / NurPhoto Getty Images kaudu