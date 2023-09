Nokia G42 5G: kiuslik hind ja uued värvivalikud

Järgmisel nädalal tuuakse Indias turule Nokia G42 5G, G-seeria uusim nutitelefon. Nokia litsentsisaaja HMD Global on Twitteris oma ametliku India X-i käepideme kaudu seadme hindadest teatanud. Teaser viitab sellele, et telefoni hind on alla Rs. 18,999 42 ja võib olla saadaval kahes mäluvariandis. Lisaks on Nokia tutvustanud Nokia G5 XNUMXG jaoks uut värvivalikut So Pink globaalsetel turgudel väljaspool Indiat.

Nokia G42 5G töötab Qualcomm Snapdragon 480+ SoC-ga ja sellel on 6.56-tolline HD+ LCD-ekraan, mille värskendussagedus on 90 Hz. See on varustatud kuni 6 GB muutmälu ja 128 GB sisemäluga, mida saab laiendada microSD-kaardi abil. Seade töötab operatsioonisüsteemiga Android 13 ja saab järgmise kolme aasta jooksul kaks aastat Android OS-i uuendusi ja igakuiseid turvavärskendusi.

Kaamera võimaluste osas on Nokia G42 5G-l kolmekordne tagumine kaamera koos 50-megapikslise põhisensoriga ja kahe 2-megapikslise sensoriga. Esiküljel on 8-megapiksline selfie-kaamera. Seadet toetab 5,000 mAh aku, millel on 20 W juhtmega kiirlaadimise tugi.

Nokia G42 5G on valitud globaalsetel turgudel juba välja antud So Purple ja Gray värvivalikutega ning nüüd hakatakse seda pakkuma uues So Pink värvivariandis. Siiski tuleb veel kinnitada, kas uus värvivalik on Indias saadaval.

Nutitelefon on müügil ainult Amazon India kaudu, turuletoomine on kavandatud 11.

Allikad:

Allikas: Nokia G42 5G saab Indias ametlikuks järgmisel nädalal

Mõisted:

X – varem tuntud kui Twitter

SOC – süsteem kiibil

LCD – vedelkristallekraan

GHz - Gigaherts

RAM – muutmälu

GB – gigabait

mAh – milliampertund