Analüütik ütleb, et Apple ei too tõenäoliselt turule uusi iPade kuni 2024. aastani

Usaldusväärse Apple'i analüütiku Ming-Chi Kuo sõnul ei too Apple tõenäoliselt turule uusi iPade kuni 2024. aastani. See uudis tuleb vaid mõni tund enne seda, kui Apple kavatseb tutvustada uut iPhone 15 ja Apple Watch Series 9 mudelivalikut.

Eelmisel nädalal teatas Kuo ka, et enne järgmist aastat uusi MacBooke ei tule. Kui iMaci võimalik värskendus välja arvata, tundub, et Apple'il ei ole ülejäänud aasta jooksul palju uusi riistvaratooteid välja kuulutada.

Esialgu eeldati, et Apple korraldab oktoobrikuu ürituse, et tutvustada M3 Apple Silicon Maci esimest ringi ja uuendatud iPad Airi. Kuid nii Kuo kui ka Bloombergi Mark Gurman on teatanud, et see sündmus on tõenäoliselt lauast väljas. Uute Macide debüüt peaks nüüd toimuma 2024. aasta sügise asemel 2023. aasta kevadel.

Gurman mainis varem, et iPad Airi värskendus oli endiselt õigel teel, kuid Kuo viimane kommentaar seab kahtluse alla ka selle väljalaske ajastuse.

Üldiselt näib, et Apple keskendub riistvaraväljaannete osas uuele iPhone 15-le ja Apple Watch Series 9-le. iPad Pro värskendus peab ootama 2024. aastani ja ka muud eeldatavad väljalasked võivad edasi lükata.

