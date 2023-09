Kas Starfield suudab Xbox Series X-is saavutada 60 kaadrit sekundis? Digitaalsed valukodade testid annavad lootust!

Digital Foundry tehnikaeksperdid on läbi viinud katsed, et teha kindlaks, kas Bethesda oodatud mäng Starfield suudab Xbox Series X-is töötada kiirusega 60 kaadrit sekundis (FPS). Kuigi vastus pole ühemõtteline, annavad tulemused lootust mängijad.

Digital Foundry kasutas AMD 4800S töölauakomplekti, mis vastab täpselt Xbox Series X GPU-le, et käitada Starfieldi seadetega, mis on võrreldavad Xbox Series X versiooniga. Seejärel alandasid nad eraldusvõimet 1440p-ni, mis sobis Xbox Series S versiooniga, ja uurisid mängu põhjalikult, et hinnata kaadrisagedust.

Meeskond leidis, et enamiku ajast kestis mäng üle 40 kaadrit sekundis. See viitab sellele, et 40 kaadrit sekundis režiim koos erinevate GPU sätetega või dünaamilise eraldusvõime skaleerimise muudatustega võiks olla teostatav valik. Teine võimalus on muutuva värskendussageduse (VRR) režiim, mis avab VRR-toega kuvariga mängijate kaadrisageduse.

Ühtlase 60 kaadrit sekundis saavutamine kogu mängu jooksul tundub aga Starfieldi jaoks ebatõenäoline. Digital Foundry järeldab, et spetsiaalne 60 kaadrit sekundis jõudlusrežiim on märkimisväärne väljakutse. Sellegipoolest on alati võimalus, et Bethesda võib mängijaid tulevikus optimeerimisega üllatada.

Kas soovite Xbox Series X-is näha Starfieldi jaoks 40 kaadrit sekundis jõudlusrežiimi? Jagage oma mõtteid allpool!

Mõisted:

– FPS: kaadreid sekundis, mängu või video värskendussageduse või kaadrisageduse mõõt. See näitab, mitu üksikut kaadrit sekundis kuvatakse.

– GPU: graafikaprotsessor, spetsiaalne elektrooniline ahel, mis töötleb ja renderdab pilte, videoid ja animatsioone.

– VRR: Variable Refresh Rate, kuvatehnoloogia, mis võimaldab ekraani värskendussagedusel dünaamiliselt kohanduda kuvatava sisu kaadrisagedusega.

Allikas: Digital Foundry, "Kas Starfield võib Xbox Series X-is töötada kiirusega 60 kaadrit sekundis?", Pure Xbox.